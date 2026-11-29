Чтобы поехать в глубинку «одним днём», сегодня нужны исправная машина и немного наличности. По заданию любимой газеты ваш автор направился в самые что ни на есть сельскохозяйственные края — к северо-востоку от Елгавы.

Автомобильный фитнес

Так уж совпало, что информационный запрос на освещение деревенской жизни пришёлся у меня на очередной ремонтно-сервисный этап. Шведский автопром представлен в нашей семье уже не реликтом, но всё ещё вполне почтенного 11-летнего возраста агрегатом. Приобретённая в самое что ни на есть мучительное с точки зрения автолюбителей ковидное время — когда поставки не только в ЛР, но и во всём регионе осуществлялись с бору по сосенке и приходилось действовать по принципу «бери, что дают», — машинка любит выделывать коленца. У нас, кажется, сложились мучительные отношения психологической взаимозависимости.

Уж казалось бы: только закончились летние автопробеги Латвия — Литва — Польша — Германия, объездили и Латгалию, теперь можно было бы тихо-мирно зазимовать. Сделаться умеренным водителем выходного дня, выгуливая стального коня по торжествам, а в остальное время передвигаться по столице на муниципальных повозках.

Но нет: сигналит горящим индикатором двигателя, и нужно судорожно искать причину. Узнав её, сдвигаешь брови к затылку от выставленного ценника. Стоимость деталей и работ в этом скандинавском моторе может доходить до таких размеров, что за эти деньги вы даже можете поискать на досках объявлений совсем старенькую машинку… Но наконец всё установлено, перепрограммировано и действует отлично. Надо ведь проверить в деле! Вдобавок встаёт проблема зимней резины. При покупке авто взял новый комплект, но с того самого года, ознаменованного также началом широкомасштабных боевых действий в Восточной Европе, уже изъездил его практически налысо.

Интересуюсь в одном из крупнейших шиномонтажей страны. Называют цену, которая опять-таки ставит в ступор. Никогда такого не было, да ещё с учётом того, что предлагают китайский бренд камбоджийского производства. Что же это такое делается? А где наши братушки-сербы? По своему скромному 18-летнему шофёрскому опыту я привык к их бренду, название которого означает баклана — птицу из отряда пеликанообразных.

Приезжаю в их резиноцентр, украшенный лозунгом «За сильную Латвию!», начинаю душный разговор. Выясняется, впрочем, что, несмотря на отсутствие европейских покрышек нужного размера, имеются колёса чуть повыше и поуже. И да, сделанные в том самом балканском городе Пироте. В итоге устанавливаются шины из страны — кандидата в Евросоюз, и это получается даже чуточку дешевле, чем вариант из Юго-Восточной Азии.

Ну и топливный вопрос. При повседневной троллейбусной текучке я уже позабыл, какой там тариф установили Трамп с Хаменеи. На удивление, заправка на границе Пурвциемса и Плявниеков показывает 1,88 евро за литр дизеля. Норм, надо брать! Заливаюсь, чтобы потом, проезжая по весям, всюду видеть уже цены в два евро с центами. Нет, всё-таки иногда хорошо жить в Риге.

Чтобы дать двигателю как следует прочихаться, выезжаю сначала по Южному мосту на A7, словно направляясь в старинную Бауску. Затем, оставляя слева столицу национального яйца — Кекаву, разворачиваюсь на развязке на A5, она же кольцевая, и потом ухожу на E77, уже через Яунолайне, на Елгаву. Движение идёт как на польских автобанах — в полной отключке от внешней среды. Наконец-то мы получили высококачественные дороги. Но насколько же они скучны!

Природа переходит из осени в зиму.

О присутствии местной цивилизации можно судить по аккуратно убранным полям или выпиленным участкам леса, где осталась молоденькая поросль, а рядом с ней — клочок сосен-исполинов. Выглядит это как оселедец на выбритой макушке. Редко, где-то вдали, попадаются хуторки, а вообще катишь словно в желобе, без съездов и карманов. Эти трассы предназначены для технологичного транзита, а не для туризма.

Островок православия

Но вот миновали Елгаву с её вполне рижского формата панельными девятиэтажками. Воистину, в урбанистическом плане никакого отличия от Риги: считай, отдельный столичный микрорайон. Подозреваю, что даже инфраструктура получше — судя по асфальту, остановкам и прочему благоустройству.

На самом деле почти 60-тысячная экс-столица Герцогства Курляндского, а затем и одноимённой губернии, весьма просторна. Едешь вдоль Лиелупе, оставляя по левую руку эту вторую по величине реку страны, известную в старину как Курляндская Аа, — а по указателям ты всё ещё на елгавской Iela. Но вот выехал за черту города — можно чуток притопить газ.

А погодка-то тем временем разгулялась! Из Риги выехали — мелкий противный дождь, низкие тучи. Сейчас же голубое небо, солнышко. И это в ноябре! Воистину, следует возрадоваться — тем более что справа от уже вполне сельского, но вполне приличного по качеству шоссе P99 показалась коричневая табличка, указывающая поворот к историко-культурной достопримечательности.

Спасо-Преображенская пустынь — уединённый скит Рижского Свято-Троицкого женского монастыря. Это прибежище монахинь было основано в 1894 году по повелению императора Александра III, выделившего землю в лесу. В разные годы обитель посещали известные духовные деятели и члены императорской семьи — например, великая княгиня Елизавета Фёдоровна в 1909 году. После своей мученической кончины в 1918 году «немецкая святая» была прославлена в лике святых Русской православной церковью.

Высоты православия.

Узкая лесная дорога струится, и вот уже попадаешь к стенам, украшенным маковкой и образом. Двери гостеприимно открыты. На парковке несколько машин, в том числе и из Литвы. На территории обители действуют три храма, среди них — церковь Спаса Преображения и деревянная церковь преподобных Иоанна Лествичника и Сергия Радонежского.

В высоких елях, даже в солнечный день придающих месту тень и таинственность, слышно «кра-кра» чёрной лесной птицы. Монастырский ворон! На территории есть колодец со святой водой. В скромных домиках, напоминающих русскую деревеньку, сегодня проживают около 70 насельниц. Встречаются и мужчины, помогающие по хозяйственной части.

Наши с супругой разговоры с монахинями, духовные просьбы — это очень личное. Вы сами можете приехать в Спасо-Преображенскую пустынь и осознать, насколько свято это место…

Непуганые олени

О том, что в Елгавском крае можно вблизи пообщаться с благородным оленем, уже рассказывают в популярном видеоканале YouTube. Да, огромные тут угодья — вот они куда пошли, бывшие колхозные-то поля. Вернулись, получается, к пастбищному скотоводству.

Что ж, благородные олени начали заселять территорию Латвии примерно 9 000 лет назад. Позже из-за охоты и вырубки лесов их популяция сокращалась, но в начале XX века, около 1911 года, была проведена масштабная интродукция — возвращение и расселение благородного оленя.

Ой, кто это?!

Трепетные лани же были завезены в Латвию позже, примерно в конце XVIII века. Изначально их содержали в парках и усадьбах, откуда они впоследствии частично расселились.

Три благородных оленя красовались на гербе Герцогства Курляндии и Семигалии, утверждённом в 1565 году. Сегодня это животное — серебристое на красном фоне — символизирует историческую землю Селия, а золотое на красном фоне — город Акнисте.

Тучные стада во многие десятки голов статично застыли где-то за километр от нас, отлично видимые под уже снижающимся солнышком. А что это впереди за скопление машин и людей? Ба, тут происходит межвидовое общение с рогатыми самцами и ещё совсем юными существами, один из которых, наверное, сантиметров тридцати высотой. Парнокопытные с хрустом уплетают морковку и капусту, которую им выдают двуногие. Благодаря этим двуногим олени появились на свет — и, возможно, исчезнут…

На фермах или в питомниках оленей, не отобранных для разведения, обычно забивают в возрасте от полутора до двух с половиной лет — когда мясо наиболее сочное и ещё не приобрело характерного запаха матерых особей. В дикой природе средняя продолжительность их жизни составляет 10–15 лет. В редких случаях, при отсутствии хищников и хорошей кормовой базе, они доживают до 18–20 лет. В естественной среде взрослые самцы сильно истощаются во время осеннего брачного периода — гона — и нередко гибнут в драках или уходят в зиму ослабленными. Из-за этого дикие самцы в среднем живут на 2–3 года меньше своих подруг.

Кто знает, какова будет судьба этих трогательных зверей? Может быть, кто-то из них будет признан особо ценным производителем? Так или иначе, пока доверчивые звери выпрашивают у нас корм, протягивая пушистые мордочки через проволоку. Такая вот житуха.

Валгунде — Калнциемс. Корневые места

По деревенской, но вполне себе асфальтированной дороге уверенно шагают двое автоматчиков, по уставу увешанных снаряжением. Одному на вид за двадцать, второму — ближе к шестидесяти. Отец и сын — земессарги. Невдалеке из защитного по цвету фургончика ещё выгружается личный состав. Что бы ни решали за высокими геополитическими столами, люди Латвии готовы к её обороне.

Это Валгунде, чьё звучное название происходит от немецкого названия усадьбы Wolgund. Сия поместная земля фигурирует в летописях аж с 1522 года. Местные глины высоко ценились ремесленниками, с XIX века начали возникать кирпичные мануфактуры. Появилась пристань для пароходов, курсировавших по Аа в Ригу и Митаву.

В 1919 году в окрестностях усадьбы проходили бои с армией Бермондта-Авалова, а в конце 1930-х годов здание бывшего господского дома перестроили под волостное правление. В советский период посёлок активно застраивался как центр колхоза Vienība.

Валгунде, Таутас намс.

На самом деле нынешний вид — из серии «чистенько, но бедненько». Казалось бы, можно было и в субботу сделать «народный дом» открытым для публики, — но нет. Бывший pagastnams (волостное правление; волость в Латвии как административная единица давно не имеет выборного руководства) тоже закрыт. Трудится лишь сельмаг, который, на удивление, не принадлежит ни к одной из общенациональных или региональных сетей. Если хотите увидеть, что такое торговля по-деревенски, — вам сюда, в тихую Валгунде. Невозмутимая продавщица, пара покупателей выбирают продтовары, которые процентов на 20–25 дороже рижских.

Движемся далее на север. Никогда прежде не останавливался в Калнциемсе. Тут, между прочим, есть красивая церковь возрастом более 170 лет, с аутентичным органом 1934 года работы мастера Андрейса Синкалиса. После потрясений Первой мировой войны, когда в святом здании размещался лазарет, интерьеры восстановили в духе ар-деко!

А вот крепкий, приземистый сельский дом с оградой, а рядом — деревья с табличками, на которых указаны годы посадки. Эка раскинулась крона — посажено в первый год перестройки!

История Калнциемской средней школы началась в далёком 1839 году, когда пастор Вилхелмс Пантениус открыл её как скромную приходскую школу для крестьянских детей. Спустя почти век, после пожара, уничтожившего первое деревянное здание, в 1925 году выросло монументальное каменное здание по проекту выдающихся архитекторов межвоенного времени Валдемарса Фейзакса и Карлиса Бикше. В 1955 году учебное заведение получило статус средней школы. В советские годы её ученики блистали в балете, хор мальчиков гремел на всю республику, а юные спортсмены-конькобежцы и пожарные завоёвывали победы на масштабных соревнованиях. Особую атмосферу этого места ценил великий латышский поэт Имантс Зиедонис, посвятивший школе свои стихи.

Сегодня это современное образовательное пространство, где бережно хранят традиции прошлого. У школы есть собственные флаг, гимн, логотип и книга истории «Замок Света в излучине леса», а рядом возвышается инновационный спортивный зал с нулевым энергопотреблением.

Тоненькие пока деревца — выпускники последних классов XXI века. Будем надеяться, будут и ещё — и останутся жить в Калнциемсе эти ребята.

Поодаль, в церковной ограде лютеранского Калнцием-Кливенского храма, видны многочисленные коренастые бетонные крестики. Они уже поросли лишайниками, потрескались, но надписи читаются отчётливо. Вот гренадер Эрнст Рейхельдт, сложивший свою тевтонскую головушку в сражениях 23 января 1917 года. Что искал ты вдали от Фатерлянда?

Гренадер Рейхельдт немного не дожил до конца активной фазы боевых действий.

С другой стороны, Курляндия воспринималась во Втором рейхе как своя неотъемлемая часть. И потому было принято стратегическое решение присоединить её к Германии. Что фактически даже и вышло на короткое время — после распада России, до которого от момента гибели немецкого воина оставался всего-то месяц. А мог бы пить баварское!

Выходит, однако, что у этих германских солдат, похороненных в Первую мировую войну, есть последнее поимённое пристанище — здесь, в Калнциемсе, их более 300, — а у православных солдат Русской армии фактически нет. В годы Латвийской Республики по соглашению с Германией обиходили, в основном близ церквей, аккуратные некрополи. Видны они и сейчас, почти через столетие. Напоминают о том, как порой бессмысленны умозрительные мечтания сильных мира сего…

Православный пантеон

В монастыре под Елгавой хранятся местные святыни, включая мироточивые иконы и мощи. Спасо-Преображенская пустынь стала местом упокоения митрополита Леонида (Полякова; 1913–1990) — выдающегося иерарха, который на протяжении 24 лет возглавлял Рижскую и Латвийскую епархию. По образованию он был врачом-хирургом и доктором богословия, а также имел боевые награды.

Он поддерживал и восстанавливал Православие в Латвии.

Игуменья Сергия (в миру Наталья Борисовна Мансурова; 1861–1926) — первая настоятельница и основательница Рижского Свято-Троице-Сергиева монастыря и его филиала в Валгунде. Изначально она была похоронена в Царском Селе, но в 1989 году её останки торжественно перенесли в Спасо-Преображенскую пустынь.

Здесь также похоронен известный старец, архимандрит Таврион (Батозский; 1898–1978). Он был одним из самых почитаемых православных старцев XX века и с 1968 года до самой кончины служил духовником пустыни. К нему за духовным советом приезжали паломники со всего Союза.

(Фото автора)