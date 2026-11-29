Начало календарной зимы в Латвии ознаменуется постепенным ослаблением морозов. Уже к середине недели в отдельных районах страны воздух прогреется до +7 градусов, сообщает ЛЕТА со ссылкой на прогнозы синоптиков.

В ночь на понедельник и вторник температура еще будет опускаться до −3…−8 градусов, однако к середине недели ночные морозы ослабеют, а днем столбики термометров преимущественно будут показывать плюсовые значения.

Теплее всего будет в Курземе и на морском побережье. Благодаря сохраняющемуся влиянию антициклона погода на протяжении недели останется преимущественно облачной и сухой.

Понедельник, 30 ноября

Ожидается облачная погода, местами с прояснениями, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, на побережье — порывистый.

Ночью температура воздуха составит −3…−8 градусов, днем — от −3 до +2 градусов.

Вторник, 1 декабря

Первый день календарной зимы будет преимущественно облачным. На побережье местами возможны небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью ожидается −3…−7 градусов, в Курземе и на побережье — от −3 до +2 градусов. Днем температура составит −3…+2 градуса, на западе страны и побережье местами потеплеет до +5 градусов.

Среда, 2 декабря

На побережье местами пройдет небольшой дождь, а на востоке Латвии во второй половине ночи и утром ожидаются снег и мокрый снег. Возможно образование гололеда.

Ночная температура составит −3…+2 градуса, в Курземе и на побережье местами — до +5 градусов.

Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов, на морском побережье — до +7 градусов.

Во второй половине недели морозы отступят

С четверга сохранится преимущественно облачная погода без существенных осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Дневная температура существенно не изменится, зато ночи станут заметно теплее. Во многих районах Латвии даже в ночные часы столбики термометров будут оставаться выше нуля.

Синоптики предупреждают, что колебания температуры около нулевой отметки могут привести к образованию гололеда на дорогах и тротуарах. Водителям и пешеходам следует соблюдать особую осторожность.