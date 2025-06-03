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Сплочение или… дерусификация. Чья возьмет? 7 2437

Политика
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Сплочение или… дерусификация. Чья возьмет?

На фоне выборов вновь обострился «языковой вопрос». Нацобъединение вышло с очередной декларацией.

Как известно, накануне выборов в Рижскую думу партия «Прогрессивные» призвала родственные, по мнению прогрессивных, политические силы - «Новое Единство» и Национальное объединение, - подписать Меморандум против «неправильных» партий, то есть поклясться не садиться с этими «чуждыми» партиями после выборов за один стол. Подписаться под меморандумом согласилось только «Новое Единство». Национальное объединение не стало «браться» с идеологически чуждыми «прогрессивными». Тем не менее, представители Национальное объединения «в долгу» не остались и вышли с другим документом — проектом Декларации «О преодолении (устранении) последствий русификации».

Латышский язык должен быть единственным государственным не только юридически, но и фактически, в публичном пространстве. Эта декларация — четкий шаг вперед в восстановлении исторической справедливости и создании безопасного будущего ", — отметила председатель Национального объединения Илзе Индриксоне.

“Декларация послужит важным юридическим документом, который создаст правовую основу и юридическую аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению русского языка в публичном пространстве”, - говорится в пресс-релизе Национального объединения. Текст Декларации эта партия призывают подписать другие национально настроенные политические организации.

Свой комментарий в социальных сетях по поводу этого документа сделала и «лицо» предвыборной кампании Национального объединения на выборах в Рижскую думу Лиана Ланга: Любой гражданин Латвии сможет оценить, какие политические силы поддержат эту важную декларацию и принять мудрое решение как перед выборами в самоуправления, так и в Сейм в следующем году! Дерусификация Латвии — это вопрос безопасности Латвии. События на Украине это доказывают!

На эти усилия Ланги и Ко «по дерусификации» отреагировало и рижское отделение партии «Согласие». «Это очередная попытка Национального объединения, особенно в предвыборное время, расколоть общество, расколоть рижан. Цель провокации понятна: мобилизовать свой электорат и показать, «кто в Риге хозяин». Впрочем, у всех здравомыслящих рижан и не должно быть иллюзий — если в столице победят национал-радикалы, то они продолжат сносить памятники, переименовывать улицы и раскалывать общество. Не удивлюсь, если они запретят использовать рижанам свой родной язык и в частном общении на улице, в магазине и т. п., объявив любое пространство, кроме квартиры, публичным. Надеюсь, что рижане 7-го июня такой сценарий не допустят», - процитировал заявление рижского отделения партии «Согласие» председатель этого отделения Сандрис Бергманис.

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(7)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го июня

    Латвия в ООН собралась? Вот хрен ей, пока такие уроды есть в её пространстве.

    27
    3
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    3-го июня

    Я не хотел идти на выборы, потому что в русских партиях одни приспособленцы или схемачи, а в латышских националисты и тоже приспособленцы или схемачи, но после прочтения меморандума националистов решили с семьёй идти просто в пику проголосовать за какую-нибудь русскую партию, даже за Осликова, хотя про него всё ясно по-моему уже всем.

    46
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го июня

    Радикальное обострение психических болезней происходит, как правило, перед полной деградацией организма. Пора заключать пари - как ского якутская бабушка Ланга начнет ходить под себя?

    36
    3
  • NB
    Nose Bose
    3-го июня

    реваншизм всегда имеет обратный эффект. Так что удачи :)

    32
    3
  • A
    Aleks
    3-го июня

    Марк Шперлинг,,Евреи в войнах тысячелетий,, Надеюсь,что победит сила Света Как в 1945 году.Жаль,что не было возможности тогда добить уродов.

    41
    3
  • Ч
    Чангл
    Aleks
    3-го июня

    Конкретики больше (пиздобол)

    4
    18
  • Д
    Дед
    Aleks
    3-го июня

    Чангалу. Какой конкретики еще нужно- мочить фашистов в сартирах! Так понятнее?

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