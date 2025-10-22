Евродепутат политической группы "Патриоты Европы" Вилис Криштопанс в интервью газете «Сегодня» прокомментировал последние важные события в Европарламенте и в международной политике.

— Как ваши читатели уже наверняка знают, политическая группа Европарламента «Патриоты Европы» инициировала в Европарламенте очередное голосование по отставке госпожи Урсулы фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии. Причин для отставки более чем достаточно: губительная для нашего континента зеленая политика, полный провал в вопросе о защите экономических интересов Евросоюза, неспособность и нежелание обуздать бюрократию… Этот перечень можно продолжать и продолжать. Увы, сместить госпожу фон ден Ляйен пока не удалось. Но я горд тем, что все 86 депутатов нашей группы проголосовали за отставку председателя Еврокомиссии. В других политических группах такого единства не было — кто-то голосовал «за», кто-то - «против», кто-то вообще не участвовал в голосовании…

Но я не сомневаюсь, что лебединая песня госпожи фон дер Ляйен скоро будет спета — она явно «не тянет» на этом посту и наносит вред настоящему и будущему Евросоюза.

Примечательно, что ровно полтора года назад, во время предвыборных дебатов по выборам в Европарламент, я четко сказал, что ЕС две мега-темы финансово не потянет: «зеленые галлюцинации» и безопасность. И призвал все-таки остановиться на безопасности, направив туда силы и средства. Тогда мои политические оппоненты скептически улыбались… А что мы видим сегодня? Все больше стран ЕС — прежде всего тех, где еще осталось промышленное производство, пытаются если и не отменить «зеленый курс», то хотя бы минимизировать негативные последствия от этой «зеленой политики». Понятно, что на «зеленый курс» уже истрачены сотни миллионов евро и отказаться от этой губительной политики будет непросто, но постепенно приходит понимание, что это путь в никуда. ЕС теряет конкурентноспособность, а люди каждый день будут платить больше за горючее, за газ, за продукты…

Нужно понимать, что «зеленая политика» существует не сама по себе, это все часть левой, либеральной политики. В этот пакет либеральной политики входит и особое гостеприимство к мигрантам, и навязывание концепции жизни от ЛГБТ-сообщества. Мы, консерваторы, пытаемся этому противостоять, поскольку полагаем, что продолжение данной либеральной политики приведет к гибели цивилизованной Европы! Я очень надеюсь, что от выборов к выборам в странах ЕС к власти будут приходить консервативные силы. ионных ценностей, это губительная для Европы миграционная, зеленая политика. Я, конечно, очень надеюсь, что избиратели сметут таких лидеров, как Макрон во Франции или Санчес в Испании. Во Франции прекрасные шансы победить на президентских выборах имеет один из лидеров «Патриоты Европы» Жордан Барделла. Сейчас партию во главе с Барделлой поддерживают уже 33% французов и у Барделлы прекрасные шансы стать следующим президентом Франции.

— Господин Криштопанс, на днях состоялся длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным, после чего прошли переговоры Трампа с Зеленским. Ожидается встреча президентов США и России в Будапеште. Ваш прогноз возможного исхода этих переговоров?

— Наверное, никто бы сейчас не взялся прогнозировать результаты переговоров. Как мы знаем, и сам Трамп признал, что он не ожидал, что разрешить конфликт между Россией и Украиной будет столь сложно… Самое трагическое и ужасное во всей этой ситуации, что ни одна из сторон не готова прекратить войну. Так всегда бывает в истории — начать войну гораздо проще, чем затем ее завершить. Но нужно отдать должное упорству Трампа — он реально хочет прекратить кровопролитие. Мы видим, что ему уже удалось остановить целый ряд конфликтов. Чего стоит только перемирие между Израилем и террористической группой «Хамас», что позволило вернуть домой всех живых заложников — мирных жителей Израиля. Кто еще, кроме Трампа, мог бы такого добиться?!

Я очень надеюсь на позитивный исход переговоров и рад, что переговоры пройдут в стране, которой руководит один из лидеров «Патриоты Европы» - Виктор Орбан! Забавно, конечно, читать окрики противников переговоров по поводу того, что, мол, как же так — Международный суд выдал ордер на арест Путина, а Венгрия его готова принять и не намерена задерживать. Ну во-первых, Венгрия уже вышла из под юрисдикции этого Международного суда, а во-вторых — что для всех здравомыслящих людей важнее: чтобы прекратилась эта кровавая бойня на Украине, или соблюдение очень сомнительных решений очень сомнительного суда, легитимность которого, к примеру, США вообще не признает? Ответ, по-моему, очевиден!

В этот момент очень важно быть на правильной стороне истории — вместе с Трампом, вместе с Орбаном. И я именно на этой стороне и нахожусь!

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.