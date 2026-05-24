Европейский союз готовится к началу высокоуровневых переговоров с Россией по завершению войны на территории Украины, при этом одной из ключевых фигур в обсуждениях может стать президент Финляндии Александр Стубб, пишет финское издание Helsingin Sanomat (HS).

По данным издания, в Европе пока только формируется подход к потенциальному переговорному процессу, однако в экспертных и дипломатических кругах уже обсуждается вопрос о том, кто мог бы представлять Европу на возможных переговорах с Москвой.

Как отмечают источники HS в нескольких европейских странах, имя Стубба рассматривается как одно из наиболее вероятных в качестве европейского переговорщика. При этом подчеркивается, что процесс находится на самой ранней стадии, и окончательных решений пока нет - включая сам факт возможного начала переговоров.

Идея участия Европы в переговорах усилилась на фоне опасений, что ЕС может оказаться в стороне от возможного мирного процесса, который в значительной степени продвигается при участии США.

Обсуждения роли европейского посредника ведутся уже не впервые, однако ранее они не переходили в практическую плоскость. На этот раз тема получила дополнительный импульс после того, как, по данным источников, украинская сторона вновь подняла вопрос участия Европы на закрытых встречах с лидерами ЕС.

Внутри Евросоюза, однако, сохраняются разногласия относительно условий возможных переговоров. Ряд стран настаивает на том, что диалог с Москвой возможен только после прекращения боевых действий и установления перемирия. Эту позицию, в частности, поддерживает Литва, президент которой Гитанас Науседа ранее заявил, что без прекращения огня говорить о переговорах преждевременно.

Другого мнения придерживается Латвия. Как сообщал bb.lv, в феврале занимавшая в то время пост премьер-министра Латвии Эвика Силиня неожиданно заявила, что хочет встретиться с Путиным.

«Да, нам (ЕС) действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет. И я думаю, что у нас есть много вариантов. Я готова поехать, если это потребуется», – заявила Силиня, но ее энтузиазм никто всерьез не воспринял.

Напомним, Путин предложил назначить Герхарда Шрёдера, но это сразу отвергли в ЕС.