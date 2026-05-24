Кандидат в премьер-министры от «Объединённого списка», приглашённый президентом государства, Андрис Кулбергс в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Как сообщает имеющаяся у Латвийского телевидения (LTV) информация, декларация правительства и распределение должностей дорабатывались как вчера, так и сегодня. Самым сложным вопросом стало распределение министерских портфелей, вызвавшее разногласия не только между потенциальными партнёрами по коалиции, но и внутри самих партий.

Имеющаяся у LTV информация свидетельствует, что ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») не является кандидатом на пост министра обороны.

Наиболее сложно было достичь соглашения с «Новым Единством», которую представляет нынешний премьер Силиня. Неофициальная информация гласит: «Новое Единство» указала, что, не получив ожидаемые отрасли, может не участвовать в работе нового правительства. В таком случае пришлось бы формировать правительство меньшинства, против чего, в свою очередь, выступает Нацобъединение.

После долгих консультаций было решено, что «Новое Единство» получит пост министра иностранных дел для нынешнего министра Байбы Браже, пост министра обороны для полковника Райвиса Мелниса, пост министра сообщения для Арвила Ашераденса или Рихарда Козловскиса, а также пост министра здравоохранения для Хосама Абу Мери.

«Объединенный список» помимо поста премьер-министра для Кулбергса получит пост министра финансов для Мариса Кучинскиса, а также посты министра юстиции и министра умного управления.

Нацобъединение получит пост министра образования для Илзе Индриксоне, пост министра культуры для Науриса Пунтулиса, пост министра внутренних дел для Яниса Домбравы и пост министра климата и энергетики.

Союз зеленых и крестьян сохранит пост председателя Сейма за Дайгой Миериней. Свою должность сохранит и министр экономики Виктор Валайнис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а пост министра земледелия может занять Улдис Аугулис или Каспарс Мелнис.

С указанным распределением должностей и проектом декларации правительства Кулбергс в понедельник ознакомит президента государства.