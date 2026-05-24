Завершение месяца будет в политическом плане очень горячим! Уже в понедельник кандидат в премьеры Андрис Кулбергс уведомит президента о том, как у него идут дела с формированием нового правительства. Как ожидается, партнеры по созданной правящей коалиции ближе к полудню завершат работу над правительственной декларацией и договорятся о распределении министерских портфелей. По слухам, ясность о конкретных кандидатах на тот или иной пост будет лишь во вторник.

Так или иначе, но велика вероятность, что уже в четверг, 28-го мая, Сейм утвердит новое правительство. А 26-го состоится последнее заседание отставного правительства Силини. Министр финансов Арвилс Ашераденс, зная, что он уже не сохранит свою должность в новом правительстве, попытается на этом последнем заседании протащить, мягко говоря, ненужную "реформу" системы надзора за внебанковским сектором. Подготовлены соответствующие поправки в 13 законов с тем, чтобы со следующего года надзор за финансовыми компаниями осуществлял не Центр защиты прав потребителей, как было до сих пор, а Банк Латвии.

Также на последнем заседании правительства Силини будет рассмотрен и доклад минфина о возможности вывода на биржу тех или иных государственных и муниципальных предприятий. Конечно, было бы только логично, чтобы вообще столь политически чувствительный вопрос рассматривало уже новое правительство...