Придется еще потуже затянуть пояса. Президент Ринкевич намекнул жителям Латвии - готовиться 3 506

Политика
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает увеличить поддержку Украине, отмечая, что Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и совершать военные преступления.

В социальных сетях президент заявил, что Россия продолжает войну против Украины, и минувшей ночью гражданская инфраструктура вновь подверглась обстрелу и были совершены новые военные преступления.

"Россия будет привлечена к ответственности. А пока мы должны увеличить поддержку Украине, чтобы остановить войну и Россию", - подчеркнул Ринкевич.

Напомним,что в ночь на воскресенье вооруженные силы России выпустили по Украине 90 ракет и 600 беспилотников различных типов, сообщают в Украине.

Россия выпустила по Украине одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник", две гиперзвуковые ракеты "Кинжал", три противокорабельные ракеты "Циркон", 30 баллистических ракет "Искандер-М", а также 54 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр".

Украинская армия сбила или обезвредила средствами радиоэлектронной борьбы 55 ракет и 549 беспилотников. Главным направлением удара был Киев.

#Украина #Латвия #социальные сети #беспилотники #Россия #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
