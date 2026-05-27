Инциденты с беспилотниками в странах Балтии могут стать новой постоянной реальностью региона. Британский аналитик в сфере обороны Глен Грант считает, что Россия уже научилась перенаправлять украинские дроны с помощью подмены GPS-сигнала, а НАТО реагирует на такие провокации слишком мягко.

Британский аналитик в сфере обороны Глен Грант считает, что страны Балтии фактически оказались частью зоны риска войны между Россией и Украиной.

«По сути, мы стали продолжением Западной Украины», — заявил он в интервью литовскому общественному вещателю LRT, пишет tv3.lv. По мнению эксперта, НАТО пока готово терпеть значительно больше российских провокаций, чем следовало бы.

«Складывается впечатление, что более серьезную реакцию альянса могло бы вызвать только сухопутное вторжение», — отметил Грант.

Он считает, что Европа в целом до сих пор недостаточно серьезно воспринимает происходящее вокруг воздушного пространства стран Балтии.

В последние недели в Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии участились случаи появления беспилотников и предупреждений о возможных угрозах с воздуха. По мнению аналитика, это связано с тем, что Россия, вероятно, наконец научилась эффективно перенаправлять украинские дроны.

«Теперь Россия может это делать, поэтому и делает», — сказал Грант.

По его словам, для изменения маршрута беспилотников используется подмена GPS-сигнала — так называемый «спуфинг». В результате дрон получает ложные координаты и меняет направление полета.

Эксперт отмечает, что для стран Балтии проблема осложняется географией. Большие лесные массивы и малонаселенные территории делают поиск упавших дронов крайне сложным.

«Если дрон падает где-нибудь в лесу в Латгале, он может оставаться ненайденным несколько недель», — пояснил аналитик.

Грант также обращает внимание на ограниченные ресурсы армий стран Балтии. «Ни у Литвы, ни у Латвии нет огромных вооруженных сил», — отметил он. По его мнению, массово направлять военных на поиски каждого упавшего беспилотника просто невозможно.

«Если это просто дрон и он никуда не попал, пусть там и лежит, пока кто-нибудь его не найдет», — добавил эксперт.

При этом, если беспилотник падает рядом с населенным пунктом или инфраструктурным объектом, его обычно удается обнаружить быстрее.

В качестве примера аналитик привел два дрона возле нефтехранилища в Резекне. По его мнению, беспилотники могли автоматически определить объект по системе распознавания нефтяной инфраструктуры. Однако Грант считает маловероятным, что Россия специально направляла оба дрона именно на этот объект.

Эксперт уверен, что подобные инциденты продолжатся и дальше. Масштаб проблемы, по его словам, может зависеть и от активности украинских атак в направлении Санкт-Петербурга.

При этом Грант подчеркивает: Украина заинтересована в сохранении поддержки стран Балтии и поэтому, вероятно, будет вынуждена пересматривать программное обеспечение и принципы использования своих беспилотников.

Серия дроновых инцидентов в Балтии показывает, что радиоэлектронная борьба и навигационные атаки постепенно становятся частью повседневной безопасности региона — даже без прямого военного столкновения.