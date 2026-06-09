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«35 лет нужно было, чтобы говорили только на латышском». Левитс похвалил приказ номер 1 от Домбравы 7 865

Политика
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экс-президент Латвии Эгилс Левитс

Экс-президент Латвии Эгилс Левитс

Экс-президент возглагает большие надежды на нового министра внутренних дел.

Бывший президент ЛР Эгилс Левитс в интервью ТВ-24, отвечая на вопрос о проблемах миграции, отметил, что в нашей стране есть две группы мигрантов. "Это колонисты, приехавшие в Латвию в годы оккупации, которые были негражданами, а потом взяли российское гражданство. И вторая группа - это граждане третьих стран. Конечно, здесь нужна более жесткая миграционная политика. В этом смысле я большие надежды возлагаю на нового министра внутренних дел Домбраву. Многие уже обратили внимание на его приказ номер 1 о том, что полицейские должны говорить на латышском. Это совершенно логичное требование. Латвия - это латышское, национальное государство и в госучреждениях нужно использовать госязык. Странно только, что это все происходит через 35 лет после восстановления независимости", - отметил экс-президент.

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#Домбрава #Латвия #миграция #правительство #политика
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Эдуард Эльдаров
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