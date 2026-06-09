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Эвика Силиня стала битой картой в политической игре – мнение 0 125

Политика
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвика Силиня
ФОТО: LETA

Обозреватель Neatkarīgā Бенс Латковскис комментирует положение в партии «Новое Единство».

«Перед «Новое Единство» стоит другая очень трудная задача – выдвинуть нового лидера. Менее чем за четыре месяца до выборов. Ничего не напоминает? Вспомним президентские выборы в США 2024 года, когда еще во время предвыборной гонки был заменен Джо Байден на выдвигавшуюся в спешке Камалу Харрис. Результат этой поспешной рокировки также известен – провал. Сейчас председателем правления «Новое Единство» является Эвика Силиня. Политика жестока. Она битая карта. Потенциальный первый номер – министр иностранных дел Байба Браже – не является даже членом правления «Новое Единство». У нее нет никакой должности в партийном объединении».

«Как это иногда бывает в спорте, шансы после тяжелой потери выйти из группового турнира на стадии зависят уже не от собственных дальнейших успехов, сколько от результатов игр других команд. В конкретном случае шансы «Новое Единство» 3 октября (преодолеть 5% барьер) будут больше зависеть не от их собственного прославленного «мастерства», сколько от того, не заварит ли «Объединенный список» и Кулбергс какую-нибудь кашу и не споткнется ли на ровном месте, как Силиня. Кроме того, «Новое Единство» может саботировать, совать палки в колеса Кулбергса сколько угодно…»

«Разные грабли и засыпанные тонким слоем песка мины расставлены по всей площади. Разговоры о пересмотре бюджета – это чисто минное поле. Обоих «балтиков» – rail и air, – даже не упомянем. Не говоря уже о черных лебедях, которые могут прилететь в любой момент. Но, вне зависимости от всего этого, все в руках самого Кулбергса и его команды».

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#выборы #Байба Браже #Эвика Силиня #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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