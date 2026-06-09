Генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Решение было принято после 18-месячного расследования, выявившего серьезные нарушения в его поведении. Дело носит беспрецедентный характер и может завершиться его окончательным отстранением от должности.

Карим Хан, генеральный прокурор МУС, был отстранен после обвинений в сексуальных домогательствах.

Расследование длилось полтора года и выявило серьезные нарушения в его действиях.

В ночь с понедельника на вторник мировые СМИ сообщили об отстранении Карима Хана, генерального прокурора Международного уголовного суда в Гааге. Решение было принято после завершения расследования обвинений в сексуальных домогательствах, которое продолжалось около полутора лет.

По данным источников агентства Reuters, органы суда пришли к выводу, что Хан допустил «серьезные нарушения» в своем поведении.

Подробности обвинений и реакция Хана

Обвинения в адрес Карима Хана появились в 2024 году, когда одна из его близких сотрудниц заявила, что он неоднократно подвергал ее преследованию и принуждал к сексуальным действиям.

Это дело вызвало широкий резонанс в юридических и политических кругах по всему миру. Сам Хан категорически отвергал все обвинения, однако результаты расследования свидетельствуют о серьезных нарушениях профессиональной этики.

Процедура отстранения и возможного увольнения

Процесс отстранения и возможного освобождения генерального прокурора МУС от должности не имеет аналогов в истории суда.

Согласно действующим процедурам, только Ассамблея государств — участников Римского статута — руководящий и надзорный орган суда, в который входят представители всех 125 стран, ратифицировавших документ, — может принять решение об окончательном увольнении Хана.

Для этого требуется большинство голосов на тайном голосовании. Пока дата заседания, на котором будет рассматриваться этот вопрос, не назначена, однако Ассамблея заявила, что оно будет созвано в кратчайшие сроки.

Последствия для Международного уголовного суда

Отстранение Карима Хана бросает тень на деятельность Международного уголовного суда, который на протяжении многих лет играет ключевую роль в расследовании военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности.

Хан, занимающий пост генерального прокурора с 2021 года, получил широкую известность, в частности, благодаря выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина.

Теперь ему самому предстоит отвечать на серьезные обвинения, которые могут поставить точку в его международной карьере.

С мая 2025 года Карим Хан находился в отпуске в ожидании итогов расследования. После официального отстранения его дальнейшая судьба будет зависеть от решения Ассамблеи государств — участников Римского статута. Если большинство стран-членов проголосует за его увольнение, он лишится должности генерального прокурора Международного уголовного суда.