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Клумба у Кабинета министров вызвала у рижан гастрономические ассоциации 1 264

Политика
Дата публикации: 09.06.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: клумба у здания Кабмина

«Эта клумба у здания Кабинета министров вызвала у меня чувство, что я уже давно не ела селёдку под шубой», — пишет в своём аккаунте Threads некая Кристине Слишане, опубликовав фотографию цветника, украшающего пространство перед зданием.

С ассоциацией Кристине согласились и другие комментаторы Threads. А какие ассоциации возникают у вас?

«Теперь мне понятно, как выглядит та самая счастливая дорожка, по которой добрый латыш обычно предлагает уйти уходящему правительству!»

maria__antuanette:

«Да — свёкла, майонез, а посередине варёное яйцо! Оригинальная клумба!»

dace_iv: «Сначала мне показалось, что это бабушкин тканый половик, но теперь селёдка под шубой уверенно выходит на первое место...»

ligaakermane:

«Лучшая шутка этого месяца!»

freijaliga:

«Кажется, я догадываюсь, что будет у тебя сегодня на ужин.»

radzene:

«Точно-точно!!!!»

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#юмор #Латвия #общество #культура #социальные сети #еда #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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