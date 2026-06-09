«Эта клумба у здания Кабинета министров вызвала у меня чувство, что я уже давно не ела селёдку под шубой», — пишет в своём аккаунте Threads некая Кристине Слишане, опубликовав фотографию цветника, украшающего пространство перед зданием.
С ассоциацией Кристине согласились и другие комментаторы Threads. А какие ассоциации возникают у вас?
«Теперь мне понятно, как выглядит та самая счастливая дорожка, по которой добрый латыш обычно предлагает уйти уходящему правительству!»
maria__antuanette:
«Да — свёкла, майонез, а посередине варёное яйцо! Оригинальная клумба!»
dace_iv: «Сначала мне показалось, что это бабушкин тканый половик, но теперь селёдка под шубой уверенно выходит на первое место...»
ligaakermane:
«Лучшая шутка этого месяца!»
freijaliga:
«Кажется, я догадываюсь, что будет у тебя сегодня на ужин.»
radzene:
«Точно-точно!!!!»
Посмотреть в Threads
Оставить комментарий(1)