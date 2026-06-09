Любые ограничения торговли с Россией имеют смысл только тогда, когда понятно, ради чего они вводятся. По мнению обозревателя NRA Бена Латковскиса, сейчас в Латвии часто говорят о необходимости сокращать торговлю с Россией, но редко объясняют, какую конкретную цель это должно принести.

Сразу после начала войны многие надеялись, что санкции серьёзно ударят по российской экономике и заставят Москву изменить свою политику. Однако спустя несколько лет стало ясно, что такого эффекта не произошло. Поэтому автор считает, что санкции сегодня в большей степени служат политическим и моральным сигналом — способом показать отношение к российской агрессии.

Что касается односторонних ограничений со стороны Латвии, то их влияние на Россию, по мнению автора, минимально. Российские товары и маршруты просто перенаправляются через другие страны. Поэтому говорить о серьёзном экономическом ущербе для России в данном случае не приходится.

При этом Латковскис не призывает сохранять прежний уровень сотрудничества с Россией. Он лишь предлагает честно признать: если ограничения вводятся не для того, чтобы нанести России ощутимый ущерб, то необходимо открыто назвать их реальные - внутриполитические цели.

Автор считает, что вместо эмоциональных лозунгов следует обсуждать практические вопросы: как такие решения повлияют на латвийскую экономику, какие отрасли потеряют доходы, какие смогут выиграть от переориентации на другие рынки и какие долгосрочные преимущества может получить страна.

В качестве примеров он приводит Лиепаю и Вентспилс. В обоих случаях болезненные изменения в экономике в конечном итоге привели к перестройке хозяйственной модели и появлению новых возможностей для развития.

Главный вывод автора: ограничения торговли с Россией нужно оценивать не только с политической точки зрения, но и как экономическую стратегию. Для этого необходимы конкретные расчёты, понятные цели и цифры, а не только эмоциональные заявления и политические декларации.