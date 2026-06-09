Хотя спикер Сейма Дайга Миериня на днях сообщила, что парламент, при необходимости будет работать и летом, то бишь периодически могут созываться внеочередные заседания, в реальности все равно по крайней мере вторая половина июля и весь август будут для депутатов нерабочими.

Едва ли президиуму Сейма в разгар летних отпусков удастся собрать парламентариев — даже несмотря на то, что вовсю идет предвыборная кампания.

Перед отпуском — кадровый передел

Так или иначе, но до ухода на каникулы, то есть до 19-го июня, депутаты еще могут успеть принять те или иные политически чувствительные решения. Но сперва еще слуги народа должны завершить… кадровую перетасовку! Да, смена правительства и правящей коалиции привела и к большим кадровым переменам в парламенте. Процесс «зачистки» оставленных в оппозиции «прогрессивных» начался еще в минувший четверг, когда поста вице-спикера лишилась Антонина Ненашева — ее, правда, в президиуме Сейма оставили, но «понизили» до заместителя секретаря президиума. В свою очередь, в освободившееся кресло вице-спикера села депутат Линда Матисоне из ныне премьерского Объединенного списка. А занимавший пост замсекретаря Янис Грасбергс из Нацобъединения был повышен до секретаря президиума.

А уже сегодня начнется процесс «пристраивания» на руководящие должности в комиссиях бывших министров правительства Силини. Экс-министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство») будет избран председателем комиссии Сейма по народному хозяйству. По иронии судьбы, он сменит на этом посту другого бывшего министра — сообщений, - Каспара Бришкенса («Прогрессивные»), который был уволен с министерской должности Эвикой Силиней еще полтора года назад. Кстати, сама Эвика Силиня тоже без должности в Сейме не останется — ее планируют избрать главой комиссии по европейским делам. В результате этой должности лишится еще один «прогрессивный» парламентарий — Эдмундс Цепуритис. Его однопартиец Лейла Расима лишится должности председателя комиссии по правам человека — эта должность обещана бывшему министру юстиции Инесе Либине-Эгнере.

Экс-министр климата и энергетики Каспарс Мелнис из Союза зеленых и крестьян на следующей неделе возглавит комиссию по публичным расходам и ревизиям, сместив с этой должности коллегу по правящей коалиции Гатиса Лиепиньша из «Нового Единства». Возможно, Лиепиньша сделают секретарем этой комиссии, поскольку пост зампредседателя уже «зарезервирован» за экс-министром умной администрации и регионального развития Раймондом Чударсом.

Как ожидается, уже сегодня комиссию возглавит Айва Виксна. Таким образом, будет сохранена традиция, что бюджетной комиссией руководит представитель именно премьерской силы. Заодно должность зампреда бюджетной комиссии может потерять лидер партии «Прогрессивные» Андрис Шуваевс. Его место займет Артурс Бутанс из Нацобъединения.

Отметим, что все руководящие должности в комиссиях и подкомиссиях — оплачиваемые, то есть за них полагается доплата к основному окладу. Разумеется, повышенный оклад получают и все члены президиума Сейма. Впрочем, даже со всеми доплатами, к примеру, Эвика Силиня в Сейме будет получать значительно меньше (минус 1500-1700 евро чистыми), чем на должности премьер-министра.

Чужие сюда не ездят

Но вернемся собственно к планам Сейма в оставшиеся до летних каникул около двух недель. Правящие уже договорились, что попытаются все-таки успеть до 19-го июня принять в окончательном чтении новый Закон об иммиграции.

В новом законе заметно ужесточаются условия выдачи ВНЖ гражданам третьих стран, нельзя исключить, что Нацобъединение все-таки добьется принятия поправки, которая позволяет правительству вводить квоты, то есть ограничивать максимально допустимое количество выдаваемых видов на жительство в год гражданам третьих стран. Напомним, что под более жестким контролем будут находиться и граждане третьих стран, получающие учебную визу.

Языковые ограничения для потребителей

Как ожидается, Нацобъединение будет настаивать и на том, чтобы ускорить принятие в окончательном чтении «языковых» поправок в Закон о защите прав потребителей. Правда, минюст предложил более мягкий альтернативный вариант «языкового регулирования» взаимоотношений потребителей и поставщиков услуг, который, скорее всего, и будет поддержан большинством депутатов.

Впрочем, сперва еще это все должна обсудить комиссия Сейма по народному хозяйству. Суть поправок минюста в том, что все-таки покупателю и продавцу позволят самим договариваться о языке общения, но вся письменная информация, включая, к примеру, меню, должна быть только на госязыке и на других официальных языках ЕС. Таким образом, в кафе и ресторане, например, нельзя будет получить меню — в том числе и в электронном виде, на русском языке.

Судя по всему, уже послезавтра парламент все-таки передаст в комиссию Сейма по бюджету и финансам пакет законопроектов в рамках, мягко говоря, очень спорной реформы надзора за небанковским кредитованием. Напомним: предлагается отобрать эти функции надзора за внебанковскими финансовыми компаниями от Центра защиты прав потребителей и передать Банку Латвии. Против такой сомнительной реформы выступили и министерство экономики, и сам Центр защиты прав потребителей, и отрасль небанковского кредитования, и представители организаций работодателей… Однако все равно, как мы видим, реформа дошла до парламента. Впрочем, едва ли эти законопроекты успеют принять до ухода парламента на каникулы.

Успеть до каникул

Пока неясно, успеет ли новое правительство согласовать и передать в Сейм инициативу «зеленых крестьян» о компенсации физическим и юридическим лицам ущерба, нанесенного дронами, и поддержит ли коалиция предложение минэкономики о том, чтобы продлить хотя бы до 30-го сентября действие закона о снижении акциза на горючее. Минфин против такого продления возражает, поскольку цена на дизельное топливо сейчас не достигает 2 евро и стало быть уже нельзя будет за счет НДС компенсировать недополученный от акциза доход в казну.

Нельзя исключить, что прокуратура может еще до ухода Сейма на каникулы обратиться в парламент с просьбой лишить депутатского иммунитета экс-министра земледелия Армандса Краузе в рамках т. н. дела «деревообработчиков».

Но, конечно, самым горячим для нынешнего Сейма станет период после летних каникул, а именно последний перед выборами месяц — сентябрь! Будет очень интересно!