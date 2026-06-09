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Правительство поддержало экспорт живых копытных через аэропорт Рига 1 261

Политика
Дата публикации: 09.06.2026
LETA
Изображение к статье: корова на паспотрном контроле

Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством земледелия поправки к правилам о пунктах пересечения границы и проводимых в них проверках. Согласно изменениям, аэропорт Рига будет определён как место вывоза живых копытных животных для экспорта в третьи страны.

В министерстве поясняют, что изменения необходимы для расширения перечня грузов, контролируемых на пограничном контрольном пункте Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) в аэропорту Рига, а также для создания дополнительных экспортных возможностей для предпринимателей.

В настоящее время ввоз и вывоз живых копытных разрешён только через пограничный контрольный пункт PVD «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе. При этом до сих пор в Латвии не было официально определено мест вывоза живых животных, не являющихся пограничными контрольными пунктами.

В министерстве отмечают, что необходимость изменений связана с потенциально значимым экспортным проектом, предусматривающим авиаперевозки живого крупного рогатого скота из аэропорта Рига в страны Центральной Азии.

Как сообщается, от предпринимателей поступил запрос на создание в аэропорту необходимой инфраструктуры и услуг для экспорта живого скота. Планируется организовать регулярные перевозки живых коров из Эстонии в Казахстан и Узбекистан через аэропорт Рига, который станет основным пунктом перегрузки и отправки грузов.

По оценкам министерства, объём перевозок до конца года может составить несколько тысяч голов крупного рогатого скота.

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#аэропорт #животные #граница #Латвия #транспорт #экспорт #инфраструктура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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