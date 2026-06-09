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«США не уходят из Европы»: посол Латвии объяснил, что на самом деле меняется в НАТО 0 288

Политика
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марис Риекстиньш

Опасения о возможном сокращении американского присутствия в Европе пока не подтверждаются. По словам посла Латвии при НАТО Мариса Риекстиньша, Соединённые Штаты продолжают выполнять свои обязательства перед союзниками, однако ожидают от европейских стран более серьёзных вложений в собственную безопасность.

Прогнозы о том, что США могут постепенно дистанцироваться от европейской безопасности, пока не оправдываются. Такое мнение в интервью агентству ЛЕТА высказал посол Латвии при НАТО Марис Риекстиньш. По его словам, в последние годы неоднократно появлялись предположения о возможном сокращении американского участия в делах НАТО и военном присутствии в Европе. Однако на практике многие из этих прогнозов не подтвердились.

Риекстиньш отметил, что американские военные продолжают участвовать в совместных учениях на европейском континенте, а также не произошло изменений в традиционной системе командования НАТО, где должность Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе по-прежнему занимает представитель США.

Посол призвал осторожно относиться к громким заявлениям и прогнозам, которые часто появляются в информационном пространстве. По его мнению, нынешняя политика Вашингтона заключается не в отказе от обязательств перед союзниками, а в стремлении добиться более справедливого распределения расходов на оборону между США и европейскими государствами.

Что важно знать: речь идёт не о выходе США из европейской системы безопасности, а о постепенном увеличении роли самих европейцев в обеспечении собственной обороны.

По словам Риекстиньша, подобные требования звучат из Вашингтона уже много лет. Он напомнил, что ещё в 2011 году тогдашний министр обороны США Роберт Гейтс предупреждал союзников о необходимости увеличивать собственные оборонные расходы.

Сейчас эта тема вновь стала одной из центральных после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. При этом, как подчёркивает посол, США не отказываются от ключевых гарантий безопасности, включая ядерное сдерживание в рамках НАТО.

Одним из наиболее важных направлений укрепления европейской обороны Риекстиньш назвал развитие противовоздушной обороны. Он напомнил, что уже в этом году Латвия и Эстония должны получить современные системы ПВО, заказанные у Германии несколько лет назад.

Посол также считает несправедливой ситуацию, когда лишь часть стран альянса активно увеличивает расходы на оборону, тогда как другие делают это значительно медленнее. По его мнению, безопасность Европы должна быть общей ответственностью всех членов НАТО.

Особое значение в этом контексте приобретает предстоящий саммит НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля. Риекстиньш ожидает, что встреча лидеров альянса вновь подтвердит готовность НАТО защищать территорию и население всех государств-членов.

Таким образом, главным вопросом сегодня становится не присутствие США в Европе, а то, насколько быстро сами европейские страны смогут нарастить собственные оборонные возможности и взять на себя большую часть ответственности за безопасность региона.

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#НАТО #США #Европа #безопасность #оборона #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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