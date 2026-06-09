В Эстонии всё чаще выражают обеспокоенность темпами реализации проекта Rail Baltica в Латвии. По мнению эстонских чиновников и руководителей проекта, отставание соседней страны может привести к дополнительным расходам и поставить под угрозу выполнение общего графика строительства магистрали.

Ход реализации Rail Baltica стал одной из главных тем заседания комиссии по контролю за государственным бюджетом парламента Эстонии. Участники обсуждали финансирование проекта, сроки строительства и риски, которые могут возникнуть в ближайшие годы, пишет tv3.lv.

Наиболее жёстко ситуацию оценил государственный контролёр Эстонии Янар Холмс. По его словам, задержка латвийской части проекта неизбежно затронет и Эстонию.

«В любом случае неспособность Латвии завершить строительство Rail Baltica в установленный срок дорого обойдётся Эстонии», — заявил он.

В Министерстве климата Эстонии подчёркивают, что страна продолжает придерживаться первоначального графика и намерена завершить строительство железнодорожной линии к 2030 году.

Представитель министерства Сандер Салму напомнил, что Rail Baltica является не только региональным, но и общеевропейским проектом.

«Это важный элемент европейского транспортного коридора, который страны-участницы обязались завершить к 2030 году», — отметил он.

В компании Rail Baltica Estonia также уверены, что с технической точки зрения завершение проекта в срок остаётся достижимой целью. Руководитель предприятия Анвар Салометс сообщил, что необходимые ресурсы мобилизованы, а графики работ уже утверждены.

Однако именно латвийский участок вызывает наибольшие опасения.

По словам Холмса, ещё несколько месяцев назад представители эстонского Министерства климата оценивали отставание Латвии примерно в два года. Если эта оценка сохранится, завершение латвийской части проекта может сдвинуться как минимум на 2032 год.

Дополнительную тревогу вызывает и вопрос финансирования. Страны Балтии рассчитывают получить из следующего бюджета Европейского союза ещё около 10 миллиардов евро на развитие Rail Baltica. Из этой суммы Эстония надеется привлечь примерно 1,2 миллиарда евро.

Для сравнения: за два предыдущих бюджетных периода весь проект получил около 4 миллиардов евро европейского финансирования.

При этом остановка работ, по мнению эстонской стороны, лишь увеличит расходы.

«Если Эстония остановит все работы, проект станет только дороже», — подчеркнул Холмс.

В Латвии финансовые вызовы остаются значительными. По имеющимся оценкам, для реализации проекта в запланированные сроки стране всё ещё не хватает около 3,7 миллиарда евро.

Только в этом году на строительство необходимо направить примерно 300 миллионов евро, а уже в следующем году потребность в финансировании возрастёт до 720 миллионов евро. Без своевременных решений риск дальнейшего отставания сохраняется.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, который занимает должность всего неделю, заявил, что считает Rail Baltica одним из приоритетных вопросов нового правительства. Однако он подчеркнул, что сроки не должны становиться единственной целью.

По словам главы правительства, строительство любой ценой ради соблюдения даты 2030 года может привести к ещё большему удорожанию проекта, поэтому необходимо искать баланс между сроками и финансовой устойчивостью.

Обсуждение Rail Baltica показывает, что главным вопросом для Латвии сегодня становится уже не только строительство самой железной дороги, но и поиск миллиардов евро, необходимых для завершения проекта.