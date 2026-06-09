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Великий магистр Мальтийского ордена получил орден Трех Звезд 0 135

Политика
Дата публикации: 09.06.2026
LETA
Изображение к статье: Глава Мальтийского ордена Данлап

В Латвии 9 июня начался официальный визит князя и Великого магистра Суверенного Военного Госпитальерского ордена Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Фра Джона Т. Данлапа.

Поездка стала частью официального турне по странам Балтии. В Риге глава одного из старейших гуманитарных орденов мира провел серию встреч на высшем уровне, включая переговоры с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в Рижском замке.

В центре обсуждений на встрече в Рижском замке оказались гуманитарное сотрудничество Латвии и Мальтийского ордена, работа орденских служб помощи в стране, а также международные кризисы.

Отдельно обсуждалась деятельность Мальтийского ордена в зонах вооруженных конфликтов. Президент Латвии подчеркнул, что сотрудники ордена часто работают в условиях повышенного риска, оказывая помощь там, где доступ международных организаций ограничен.

Латвийская сторона выразила высокую оценку роли ордена в продвижении и защите принципов международного гуманитарного права.

Мальтийский орден является не только религиозной структурой, но и международной гуманитарной организацией, которая уже более 900 лет занимается медицинской и социальной помощью.

В Латвии орден активно работает с наиболее уязвимыми группами населения - малообеспеченными семьями, пожилыми людьми, людьми с инвалидностью, сиротами и семьями в кризисной ситуации.

Дипломатические отношения между Латвией и орденом были установлены в 1995 году и с тех пор остаются стабильным направлением гуманитарного сотрудничества.

Орденский капитул Латвии принял решение о награждении Великого магистра высшей государственной наградой страны - орденом Трех звезд. Согласно официальному сообщению, опубликованному в Latvijas Vēstnesis, Фра Джон Т. Данлап был удостоен звания командора Большого креста ордена Трех звезд и награжден орденской цепью, сообщает агентство LETA.

Вместе с Великим магистром государственные награды получили и другие представители ордена, участвующие в дипломатической и гуманитарной работе.

В Латвии подчеркивают, что визит Великого магистра стал важным дипломатическим событием, отражающим долгосрочные отношения между Латвией и Мальтийским орденом.

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#Латвия #социальная помощь #дипломатия #гуманитарная помощь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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