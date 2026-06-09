Россия продолжает наращивать атаки на Украину и не демонстрирует готовности к прекращению войны. Об этом заявила постоянный представитель Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес на заседании Совета Безопасности, посвящённом ситуации в Украине. По её словам, именно Москва остаётся главным препятствием для достижения мира.

На заседании Совета Безопасности ООН латвийский дипломат Санита Павлюта-Десландес выступила с жёсткой оценкой действий России в Украине, заявив, что Москва отказывается признать неудачу развязанной ею войны и продолжает усиливать давление на гражданское население.

По словам посла, только 1 и 2 июня Россия осуществила масштабную воздушную атаку, применив 656 беспилотников и 73 ракеты. В результате ударов погибли 23 человека, ещё 145 получили ранения. В Киеве повреждения получили образовательные и медицинские учреждения.

Павлюта-Десландес также напомнила о недавнем ударе беспилотника по району Центрального хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. По её оценке, последствия могли оказаться значительно серьёзнее.

Латвийский представитель подчеркнула, что данные международных организаций свидетельствуют о продолжающемся росте числа атак на гражданские объекты. Только за первые три месяца года в Украине было зафиксировано 190 атак на медицинские учреждения, а более 200 образовательных объектов были повреждены или разрушены.

Для обычных жителей это означает дальнейшее ухудшение условий жизни даже вдали от линии фронта. Под удары продолжают попадать больницы, школы и другая гражданская инфраструктура. По словам дипломата, предварительные оценки показывают, что май 2026 года мог стать самым смертоносным месяцем для гражданского населения Украины с весны 2022 года. Она также обратила внимание на рост числа пострадавших детей.

Отдельно Павлюта-Десландес затронула вопрос обращения с военнопленными и гражданскими лицами. Она напомнила, что на прошлой неделе российские вооружённые силы и силовые структуры были включены в список ООН в связи с систематическим применением сексуального насилия в отношении удерживаемых лиц.

Посол заявила, что Россия не только отвергает возможность признать неудачу своей военной кампании, но и сталкивается с растущими трудностями в поддержании необходимых темпов мобилизации и вербовки. По её словам, признаки проблем наблюдаются и в российской экономике.

На этом фоне, отметила дипломат, Украина продолжает укреплять свои позиции и сохраняет поддержку международных партнёров. Павлюта-Десландес подчеркнула, что Киев неоднократно демонстрировал готовность к переговорам и прекращению огня. Она напомнила о недавнем предложении президента Украины Владимира Зеленского провести прямую встречу с президентом России Владимиром Путиным, которое не получило поддержки со стороны Москвы.

По мнению латвийской стороны, это свидетельствует о том, что Россия в настоящее время не заинтересована ни в прекращении огня, ни в мирном урегулировании конфликта.

Латвия также выразила поддержку инициативам Франции, Великобритании и Германии по поиску путей достижения справедливого и долгосрочного мира. Среди предложенных условий — немедленное прекращение огня, гарантии безопасности для Украины и сохранение замороженных российских активов до выплаты компенсаций за причинённый ущерб.

Подводя итог выступлению, Павлюта-Десландес заявила, что завершение войны зависит прежде всего от решения Москвы прекратить атаки, вывести войска с территории Украины и согласиться на прекращение огня.

«Время для прекращения огня — сейчас», — подчеркнула она.