Власти Латвии намерены создать механизм, который позволит жителям получать компенсации за повреждённое имущество в случае падения дронов или других военных инцидентов. Первые предложения правительство может рассмотреть уже в конце июня.

Министерство юстиции разрабатывает новую систему компенсаций после нескольких инцидентов с беспилотниками в приграничных районах страны. Об этом в интервью передаче «900 секунд» (ТВ3) сообщил министр юстиции Эдвард Смилтенс.

По его словам, одной из главных задач сейчас является создание понятного механизма поддержки жителей, чьё имущество может пострадать в результате падения дронов или других связанных с военной безопасностью происшествий.

«Люди должны чувствовать себя в безопасности и знать, что если их имущество будет повреждено, будет действовать режим компенсаций», — подчеркнул министр.

Подготовить предложения планируется к 27 июня, когда правительство проведёт выездное заседание в Латгале. Именно приграничные районы сегодня считаются наиболее чувствительными к подобным рискам.

При разработке модели Латвия изучает международный опыт. По словам Смилтенса, специалисты анализируют решения, применяемые в Украина и Израиль, где механизмы компенсации ущерба от военных действий и атак используются уже длительное время.

Одним из ключевых вопросов остаётся источник финансирования. Министр отметил, что в большинстве случаев страховые компании не покрывают ущерб, связанный с подобными инцидентами.

«Даже если имущество застраховано, такие риски обычно не входят в страховое покрытие. Поэтому государству придётся взять эту функцию на себя», — пояснил он.

Особый акцент власти намерены сделать на скорости выплат. По словам министра, помощь должна поступать максимально оперативно — желательно в течение одной-двух недель после происшествия.

Тема компенсаций стала особенно актуальной после недавних случаев падения беспилотников вблизи латвийской границы. До сих пор в стране не существовало отдельного механизма возмещения подобных убытков.

Помимо вопросов безопасности, Смилтенс рассказал и о других приоритетах Министерства юстиции. Ведомство уже пересмотрело свои расходы после приостановки части бюджетного перераспределения и, по словам министра, сумело найти около 2,5 миллиона евро экономии без запроса дополнительного финансирования.

Среди ключевых задач министр также назвал защиту прав детей, поддержку приёмных семей и реформу уголовного процесса. По его мнению, действующий Закон об уголовном процессе, которому уже более двадцати лет, нуждается в глубокой модернизации, поскольку многочисленные поправки больше не позволяют эффективно решать накопившиеся проблемы.

Отдельные надежды в министерстве связывают с использованием технологий искусственного интеллекта, которые в будущем могут ускорить работу государственных учреждений и сократить административные расходы.

Если новая модель компенсаций будет одобрена, Латвия впервые получит отдельный механизм поддержки жителей, пострадавших от инцидентов, связанных с военной угрозой и беспилотниками.