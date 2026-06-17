Начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме исключил возможность того, что информация о следственных действиях по так называемому делу лесопромышленников могла попасть в СМИ из самого бюро. При этом расследование возможной утечки информации продолжается.

Руководитель KNAB Екаб Страуме заявил, что не видит оснований считать, что информация по так называемому делу лесопромышленников могла утечь из Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В интервью программе TV3 «900 секунд» он отметил, что в подобных случаях под утечкой обычно понимается ситуация, когда журналисты узнают о процессуальных действиях ещё до их завершения.

По словам Страуме, скрыть масштабные следственные мероприятия бывает сложно, особенно если они проходят в самоуправлениях, министерствах или государственных предприятиях.

«Журналисты довольно быстро узнали об этом от своих источников, о которых мы, конечно, не имеем права ничего спрашивать», — сказал глава KNAB.

При этом он подчеркнул, что исключает версию о том, что сведения могли поступить непосредственно из бюро.

Заявление Страуме прозвучало спустя несколько недель после масштабных процессуальных действий, проведённых правоохранительными органами в рамках расследования так называемого дела лесопромышленников. Тогда на время следственных мероприятий были задержаны несколько должностных лиц.

Тема возможной утечки информации получила дополнительный резонанс после комментариев генерального прокурора Армина Мейстерса.

Выступая на пресс-конференции, он сообщил, что у следствия есть основания подозревать факт утечки.

«Отдельные факты позволяют предполагать, что утечка информации была, и я не оставлю это без внимания», — заявил генеральный прокурор.

При этом Мейстерс подчеркнул, что пока не установлено, какая именно информация могла стать известна посторонним лицам и оказало ли это влияние на ход расследования.

По его словам, следствию ещё предстоит выяснить, шла ли речь о сведениях, способных помешать проведению процессуальных действий, или же были раскрыты лишь общие детали дела.

Важным обстоятельством остаётся то, что на данный момент правоохранительные органы не располагают данными о том, что кто-либо из фигурантов расследования заранее узнал о готовящихся действиях следователей и смог воспользоваться этой информацией.

Таким образом, между заявлениями генерального прокурора и руководства KNAB противоречия нет: правоохранительные органы допускают, что определённая информация могла стать известна посторонним лицам, однако в KNAB считают, что её источником не были сотрудники самого бюро.