«В этом консервативном правительстве есть много в каком-то смысле схожих сил», – так в беседе с газетой Diena оценивает направленность нынешнего Кабинета Министров политолог Лелде Метла-Розентале (Университет Страдиня).

«И тут есть вопрос, например, удастся ли Национальному объединению показать, чем они отличаются от «Объединенного списка» или СЗК, которые также национал-консервативны».

«Единство» еще само пытается внутренне понять, что делать дальше, – считает эксперт. – И там внутри определенно есть блок, который хочет поддерживать преемственность времен Силини. А есть те, которые хотели бы какого-то нового начала».

Партия теперь контролирует Минобороны и Минсообщений. «Очень важно показать какие-то успехи в обоих этих областях, ибо это может повлиять на выбор прагматичных избирателей: «а, «Прогрессивные» это те, которые только за эти идеи, а глянь, вот «Единство», которое эти идеи может воплотить в реальность и исполнить».

«Чтобы мы могли говорить о подлинной смене системы в Латвии, надо свергнуть всех, кто до сих пор был у власти, – неожиданно резко высказывается аналитик. – Я тут думаю об Алвисе Херманисе («Мы меняем правила»), и таких политических силах, как «Латвия на первом месте» и в какой-то мере также «Суверенную власть» – хотя ее в меньшей мере, ибо она ориентируется более на русскоязычного избирателя».