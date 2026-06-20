Министерство экономики предлагает усилить защиту крупных производственных объектов от угроз со стороны беспилотников. Предприятиям могут разрешить создавать зоны ограничения полётов дронов, устанавливать системы их обнаружения, а в перспективе — использовать и средства активного противодействия.

В Латвии планируют усилить защиту стратегически важных производств от угроз, связанных с беспилотниками. Министерство экономики подготовило предложения, которые предусматривают создание специальных зон ограничения полётов дронов над предприятиями и внедрение систем их обнаружения.

Как отмечают в министерстве, речь идёт прежде всего о производствах, работа которых основана на непрерывных технологических процессах. Даже кратковременный сбой на таких объектах способен привести не только к убыткам предприятия, но и к нарушениям поставок и проблемам в смежных отраслях.

Планируется, что внедрение новых мер будет проходить поэтапно.

На первом этапе акцент сделают на пассивной защите. Владельцы предприятий смогут инициировать создание специальных географических зон с ограничениями для полётов беспилотников над своими объектами. Также компании получат возможность приобретать или арендовать оборудование для обнаружения дронов.

Одновременно предполагается создать систему обмена информацией между предприятиями и государственными структурами. Министерство экономики предлагает разработать ИКТ-решения, которые позволят передавать данные о выявленных беспилотниках Национальным вооружённым силам и Государственной полиции для оперативного реагирования.

Что важно знать: пока речь не идёт о праве предприятий самостоятельно сбивать дроны. В первую очередь власти хотят создать систему раннего обнаружения угроз и координации действий с государственными службами.

Следующим этапом может стать развитие возможностей активного противодействия беспилотникам. Министерство предлагает оценить изменения в законодательстве, которые позволят сотрудникам внутренних служб безопасности предприятий или лицензированным охранным компаниям в отдельных случаях останавливать движение беспилотных устройств, если они создают угрозу для безопасности объекта или непрерывности его работы.

При этом такие полномочия смогут получить только специально обученные сотрудники. Для них планируется установить требования к подготовке, техническому оснащению и контролю.

Все расходы на создание и обслуживание инфраструктуры обнаружения дронов предполагается возложить на сами предприятия. За счёт бизнеса также будут финансироваться лицензирование, обучение персонала, технические проверки и надзор.

Предлагаемые меры затронут не все компании. Под новые правила смогут подпадать предприятия с оборотом не менее 20 млн евро за последние три года и среднегодовой численностью не менее 50 работников, а также компании оборонной отрасли, участники системы государственных резервов и предприятия, имеющие особое значение для экономики страны.

В Министерстве экономики подчёркивают, что защита таких объектов становится вопросом не только безопасности бизнеса, но и устойчивости государства в целом.