Андрис Кулбергс продолжает в социальных сетях вести свой дневник, где подробно рассказывает о своей деятельности на посту премьера и даже считает дни работы на данном посту. На этой неделе Кулбергс впервые, как премьер, участвовал в заседании Евросовета (главный политический орган принятия решений Евросоюзом, состоящий на уровне глав государств и правительств).

Сразу после заседания Кулбергс в социальной сети X рассказал, что заседания Евросовета проходят в очень секретном режиме - премьеры стран ЕС не пользуются мобильниками и другими гаджетами, посторонние лица, включая телохранителей, в зале заседаний находиться не могут.

Также латвийский премьер рассказал об одном уроке, который он усвоил, оказавшись в политике:

"Одна вещь, чему учатся, когда оказываются в политике - что политические разговоры, кажущиеся пустыми, голыми, круглыми, в конце имеют очень большое значение, если между строчками спрятаны важные вопросы.

Например, в Евросовете, в общем документе политической позиции борьба идет за пару слов в одном абзаце на протяжении 2 долгих дней... Кажется глупостью, но это впоследствии имеет значение при распределении денег, или реализации политики. Если есть за что зацепиться, то позже можно сослаться на эти строчки и обосновать заявки на финансирование или программы, перераспределение ресурсов и т.д."