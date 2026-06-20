Странам Балтии следует активнее обсуждать возможные сценарии российской агрессии и готовиться к ним заранее, считает профессор экономики Роман Шеремета. По его мнению, риск нападения невелик, но игнорировать его нельзя, поскольку именно такую ошибку ранее допустила Украина.

Страны Балтии в целом правильно реагируют на угрозы со стороны России, однако недостаточно открыто говорят о возможности прямой военной агрессии. Такое мнение в интервью агентству ЛЕТА на конференции «Riga StratCom Dialogue 2026» высказал профессор экономики Университета Кейс Вестерн Резерв Роман Шеремета.

По его словам, Латвия, Литва и Эстония последовательно поддерживают Украину, усиливают оборону и призывают союзников уделять больше внимания безопасности региона.

«Думаю, страны Балтии делают почти всё правильно. Однако не хватает нарратива о российской угрозе», — заявил Шеремета.

Он отметил, что отсутствие признаков немедленной угрозы не означает, что ситуация не может быстро измениться.

«Разведслужбы говорят, что это не произойдет прямо сейчас, но это не означает, что этого не случится никогда», — подчеркнул эксперт.

По мнению профессора, одной из причин потенциального риска является то, что возможности России добиться новых серьёзных результатов в Украине ограничены.

«Я считаю, что они уязвимы. И причина в том, что Украина больше не является для россиян достижимой целью. Путин получил от Украины почти всё, что мог. Больше он ничего получить не может. А от стран Балтии — может», — сказал Шеремета.

Он обратил внимание и на риторику российских пропагандистских ресурсов.

«Если посмотреть российские пропагандистские каналы, там прямо говорят, что Россия уже находится в состоянии войны со странами Балтии. Они уже воюют с Польшей и другими европейскими государствами. Так почему бы не превратить всё это в настоящую войну? Российский народ легко это примет. Россияне будут рады. Это всё, что нужно Путину», — отметил профессор.

По его оценке, одним из потенциальных рисков может стать переброска российских войск с украинского фронта. Шеремета считает, что если линия фронта в Украине будет заморожена, Россия теоретически сможет высвободить значительные силы для других направлений.

При этом он подчеркнул, что не считает такой сценарий наиболее вероятным.

«Когда я говорю, что это возможно, я не утверждаю, что вероятность составляет 90%. Скорее около 10%», — пояснил он.

Что важно знать: профессор считает наиболее рискованным периодом ближайшие два с половиной года, пока президентом США остаётся Дональд Трамп. По его мнению, дальнейшие политические изменения в Вашингтоне могут существенно ограничить возможности Кремля.

«То, что Трамп и Республиканская партия, вероятно, понесут серьезные потери в ближайшие годы, значительно ослабит позиции Путина. Следовательно, всё, что он способен и хочет сделать, он будет делать в ближайшие пару лет», — пояснил Шеремета.

Шеремета признал, что многие украинцы до февраля 2022 года также не верили в возможность полномасштабного вторжения.

«Пожалуйста, не отбрасывайте нарративы о том, что Россия всерьёз рассматривает или может рассматривать возможность нападения на страны Балтии», — призвал он.

«Многие украинцы поступали именно так. Депутаты украинского парламента, имевшие доступ к той же информации, что и министр иностранных дел или президент Владимир Зеленский, не верили, что это возможно. Они ошибались», — добавил профессор.

По его словам, именно поэтому в странах Балтии необходимо регулярно обсуждать подобные сценарии как на политическом уровне, так и в общественном пространстве.

Отдельно Шеремета высказал сомнения относительно готовности НАТО быстро отреагировать на гипотетическую агрессию против стран Балтии.

«Мы магически надеемся, что статья 5 НАТО будет задействована сразу после нападения на страны Балтии. Но давайте просто разыграем этот сценарий. Что это вообще означает? Означает ли это, что Франция внезапно отправит, скажем, 20 тысяч солдат в страны Балтии? США, возможно, вообще не вмешаются, а лишь напомнят, что Европа якобы предала американцев в войне против Ирана. Если Европа тогда ничего не сделала, почему мы должны отправлять войска сейчас? Поэтому забудьте о США. Но Европа уже потратила столько ресурсов на Украину, что осталось не так уж много. Так что же тогда вообще означает эта статья 5? Сейчас она больше напоминает бумажного тигра», — заявил он.

При этом профессор подчеркнул, что это его личная оценка ситуации, а не прогноз неизбежного развития событий.

Несмотря на критику отдельных подходов, Шеремета высоко оценил поддержку Украины со стороны Латвии и других стран Балтии и подчеркнул, что его предупреждения продиктованы именно желанием не допустить повторения украинского сценария.