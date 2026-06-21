Президент ЛР Эдгар Ринкевич отказался подписывать принципиально новый Закон об иммиграции и, как того просили оппозиционеры, вернул его в Сейм на доработку. Что было в этом законе?

Что наделал президент?

Отказ провозгласить закон приведет к политическим проблемам.

Во-первых, потому, что закон стал своего рода компромиссом между чересчур либеральной позицией (пускать в страну почти всех) и совершенно радикально-консервативной позицией (пускать в страну граждан третьих стран в очень ограниченном количестве). И хотя в итоге получился перекос в сторону национал-консерваторов, но это совершенно логично – с учетом состава парламента и нынешней правящей коалиции, а также общего негативного настроя общества к «чужакам».

Во-вторых, уже 3-го октября сеймовские выборы и возврат закона на доработку, то, с учетом еще и длительных летних каникул, этот парламент вообще может не успеть повторно принять закон, а современное регулирование миграционных процессов просто необходимо. Ведь действующий сегодня закон был принят еще в 2003-м году и, само собой, давно не соответствует современным реалиям. Не случайно за последние 3 года в этот закон было внесено с десяток поправок.

По иронии судьбы, «прогрессивных», которые вообще-то себя позиционируют, как левую, чуть ли не социал-демократическую силу, выступают против… привлечения в страну инвесторов из третьих стран! Видимо, «прогрессивные» рады только беженцам и другим просителям убежища, а не успешным иностранцам, которые вместо того, чтобы жить за счет латвийских налогоплательщиков (на пособии), сами готовы вкладывать средства в латвийскую казну!

Идеи-фикс от Кулбергса

Недовольство вызвала одобренная Сеймом уже на этапе третьего чтения поправка комиссии парламента, которая говорит о возможности предоставления временного вида на жительство сроком на 5 лет гражданам третьих стран. Для этого им необходимо внести в созданный государством фонд вложения в размере 150 тысяч евро и одновременно зачислят в бюджет Латвии еще 10 тысяч евро.

Примечательно, что инициатором такой поправки стал Андрис Кулбергс, который в момент подготовки своих предложений в данный закон еще не был премьером, а был оппозиционным депутатам. Кстати, эта была единственная инициатива Кулбергса по привлечению инвесторов, которую одобрил Сейм. Все остальные подобные предложения Кулбергса были отклонены.

Так, теперешний премьер предлагал выдавать ВНЖ сроком на 5 лет иностранцу, который создал в Латвии фирму с реальными работниками и внес платеж в бюджет страны в размере 50 тысяч евро, а также обеспечил поступления в виде налогов определенной суммы, или вложил деньги в государственные беспроцентные бумаги на сумму 150 тысяч евро, или осуществил фиксированный платеж налога...

«Предложения имеют существенный международный и фискальный контекст. Учитывая ухудшение геополитической ситуации и растущие требования к финансированию обороны и безопасности, Латвии в долгосрочной перспективе потребуются дополнительные, долгосрочные источники публичных доходов. В настоящее время главными идентифицированными источниками финансирования являются средства еврофондов и государственные займы.

Предложения предлагают дополнительное решение – привлечение состоятельных иностранцев, предусмотрев для них возможность стать налогоплательщиками в Латвии, осуществив фиксированный платеж налога в размере 60 000 евро в год, предусмотрев задание Кабинету министров до 31 декабря 2026 года подготовить и внести в Сейм законопроект о фиксированном налоговом платеже иностранца. Следует отметить, что аналогичные системы фиксированного налога для привлечения состоятельных иностранцев уже применяются в ряде стран Евросоюза», – пояснял А. Кулбергс.

Но все эти разумные идеи не получили поддержки парламента.

Несите ваши денежки

Что же касается одобренной инициативы о вложениях в альтернативный инвестиционный фонд, то эта программа, названная «прогрессивными» программой «золотых виз», уж точно не угрожает безопасности Латвии.

Все претенденты все равно должны будут пройти проверку спецслужб и представить доказательства легального происхождения средств. Уже не говоря о том, что… пока никакого альтернативного инвестиционного фонда в Латвии еще нет и в помине — его еще нужно создать и принять соответствующий закон.

Кстати, против «золотых виз» выступили и депутаты Нацобъединения, которые не исключают возможности еще в этом Сейме попытаться изъять эту статью из нового закона.

Богатые люди нам не нужны?

А вот программа ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость, которой в этом году как раз исполнилось 15 лет, похоже, приказала долго жить. Во всяком случае, попытка самого главы минэкономики Виктора Валайниса сохранить эту программу в новом законе полностью провалилась. За соответствующую поправку Валайниса проголосовало только 23 депутата, остальные были против или воздержались.

Министр экономики фактически предлагал сохранить те же условия для инвесторов в недвижимость, которые действуют сегодня. В частности, на ВНЖ сроком на 5 лет может претендовать иностранный гражданин, который приобрел дом или квартира в Риге, Юрмале, Рижском регионе на сумму не менее 250 тысяч евро…

Поскольку эта поправка была отвергнута, уже с 1-го января следующего года, когда этот закон начнет действовать, иностранный покупатель латвийской недвижимости уже на основании этой сделки получить ВНЖ не сможет. Таким образом, государство отказывается от реального дохода – в виде налога на недвижимость, налога от продажи недвижимости, а также от сопутствующих доходов (пошлины, расходы на содержание недвижимости, другие траты…).

Важно отметить: противники этой программы по привлечению в страну богатых иностранцев уже не могли использовать аргумент – мол, «понаедут тут россияне и белорусы», поскольку уже с прошлого года действует специальный закон, который запрещает гражданам РФ и РБ приобретать в собственность недвижимость в Латвии.