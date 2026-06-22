Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, выяснило агентство ЛЕТА в Бюро по защите Сатверсме (БЗС).

Еще до утверждения правительства БЗС сообщило, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к государственной тайне.

Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавляет Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали "Объединенный список", Национальное объединение, "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян.