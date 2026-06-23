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«347 электронных писем отправили...» Министр экономики о масштабах бюрократии 0 68

Политика
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
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Подписывают документ

Глава минэкономики о том, сколько времени занимает принятие простого решения.

Виктор Валайнис на заседании правительства на конкретном примере рассказал о том, как в нашей стране решаются или не решаются вопросы: "Одна компания должны была всего лишь согласовать тестирование уличного фонаря (это было в Риге). Чтобы прийти к этому решению о тестировании инновационного фонаря понадобилось провести три заседания комитета, 9 встреч, 8 визитов на место, пришлось привлечь 5 инженеров, отправить 347 писем, провести 42 телефонных разговора и задействовать 45 экспертов".

Министр экономики предположил, что выбранный путь к принятию решения не самый эффективный.

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#Рига #бюрократия
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Эдуард Эльдаров
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