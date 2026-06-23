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В Литве — смена правительства и премьер-министра. Что случилось у соседей? 0 505

Политика
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инга Ругинене

После переформирования правящей коалиции правительство премьер-министра от социал-демократов Инги Ругинене (на фото) завершило свою работу.

Сегодня состоялось последнее заседание 20-го кабинета министров. Последнее постановление об отставке правительства министры приняли единогласно.

„Несмотря на все трудности, нам есть чем гордиться, и каждый из вас внес большой вклад в благополучие нашего государства и улучшение жизни людей. Поэтому сегодня мы принимаем решение уйти в отставку и сложить полномочия правительства президенту республики“, – сказала Ругинене.

Она отметила, что это нелегкий день, который в то же время позволяет подвести итоги года работы. Уходящая премьер заявила, что гордится своей командой.

Постановление об отставке будет вручено президенту Гитанасу Науседе, который поручит кабинету Ругинене исполнять обязанности до формирования 21-го правительства.

Глава государства в течение 15 дней должен будет представить Сейму на рассмотрение кандидатуру нового премьер-министра. В соответствии с соглашением новой правящей коалиции, на эту должность будет выдвинут лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.

Новое правящее большинство было сформировано после того, как социал-демократы расторгли договор с партией „Рассвет Нямунаса“.

На прошлой неделе коалиционное соглашение подписали старосты фракций Литовской социал-демократической партии, Демократического союза „Во имя Литвы“ и Литовского союза "крестьян", "зеленых" и христианских семей. У этой коалиции в Сейме 75 голосов.

Планируется, что Ругинене вернется на работу в Министерство социальной защиты и труда. Возможных кандидатов в министры политики пока не раскрывают, мотивируя это необходимостью согласовать фамилии с президентом Гитанасом Науседой.

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#Литва #партии #коалиция #правительство #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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