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В латвийском городе переименовали улицу, названную в честь героического железнодорожника 0 482

Политика
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улица Прохорова

В Елгаве улицу Прохорова переименуют в улицу Сесавас. Такое решение сегодня приняла Елгавская городская дума.

Согласно информации, опубликованной на сайте самоуправления, улица Sesavas iela (улица Сесавас) появилась в 1931 году, когда город начал осваивать территории, переданные ему после аграрной реформы 1920 года. Название происходит от населённого пункта Сесава (Sesava) — это село и историческая волость в Земгале, недалеко от Елгавы.

Улица под назвнием Сесавас существовала 36 лет.

В 1967 году улицу переименовали в честь машиниста локомотива Елгавского железнодорожного узла Алексея Прохорова.

Алексей Прохоров родился в 1927 году, работал кочегаром, затем помощником машиниста, а в 1962 году стал машинистом. Его характеризовали как опытного и дисциплинированного работника, неоднократно отмечавшегося на доске почёта депо.

2 марта 1966 года Прохоров вёл грузовой поезд из Елгавы. Из-за ошибки на станции Даугава (под Крустпилсом) поезд был направлен на тупиковый путь. Когда машинист понял, что авария неизбежна, он применил экстренное торможение и приказал своему помощнику Ивану Разгуляеву прыгать из локомотива. Прохоров успел значительно снизить скорость состава, что уменьшило последствия катастрофы, но сам погиб. Его помощник выжил.

После аварии Алексей Прохоров был посмертно награждён наградами, а улицу возле депо «Елгава-2» переименовали в его честь.

Улица носила название почти 60 лет, и теперь опять будет переименована.

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#история #Латвия #награды #трагедия #память
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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