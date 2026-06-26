Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вместо Ринкевича будут другие 1 787

Политика
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Матисоне

В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Миериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, в конце этой и начале следующей недели обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матисоне, свидетельствует сообщение президента в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня по 13:00 29 июня президент будет находиться за пределами страны, но в то же время с 28 по 29 июня в Латвии не будет и председателя Сейма Миерини, которая в соответствии с Конституцией исполняет обязанности президента во время его отсутствия.

В соответствии с Конституцией и регламентом Сейма в субботу, 27 июня, обязанности президента будет исполнять Миериня, а с воскресенья, 28 июня, до 13:00 понедельника, 29 июня, обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне (на фото), говорится в сообщении президента.

Матисоне была избрана заместителем председателя Сейма 4 июня после смены правительства, когда премьер-министром стал Андрис Кулбергс.

×
Читайте нас также:
#президент #Сейм #Латвия #конституция #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава Эксклюзив!
Изображение к статье: Избирательная урна.
Изображение к статье: Русский язык
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Байба Браже
Политика
Изображение к статье: Какие продукты летом портятся быстрее всего и как избежать отравления
Люблю!
Изображение к статье: Разыскивается мужчина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Южная Корея подготовит полмиллиона операторов дронов к 2029 году
В мире
Изображение к статье: Проверка на дороге
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лайнер в Риге
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Байба Браже
Политика
Изображение к статье: Какие продукты летом портятся быстрее всего и как избежать отравления
Люблю!
Изображение к статье: Разыскивается мужчина
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео