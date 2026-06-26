В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Миериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, в конце этой и начале следующей недели обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матисоне, свидетельствует сообщение президента в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня по 13:00 29 июня президент будет находиться за пределами страны, но в то же время с 28 по 29 июня в Латвии не будет и председателя Сейма Миерини, которая в соответствии с Конституцией исполняет обязанности президента во время его отсутствия.

В соответствии с Конституцией и регламентом Сейма в субботу, 27 июня, обязанности президента будет исполнять Миериня, а с воскресенья, 28 июня, до 13:00 понедельника, 29 июня, обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне (на фото), говорится в сообщении президента.

Матисоне была избрана заместителем председателя Сейма 4 июня после смены правительства, когда премьер-министром стал Андрис Кулбергс.