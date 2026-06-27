Экс-министр финансов о том, каким должен быть оптимальный рост экономики в Латвии.

Бывший глава минфина, а ныне председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Арвилс Ашераденс в интервью nra.lv рассказал о том, какой экономический рост необходим Латвии и за счет чего такой рост может быть достигнут.

"Мы должны уметь в долгосрочной перспективе достигать роста в 3-3,5% в год. Без этого рост оборонных расходов будет очень сложно финансировать.

Во-первых, мы должны понимать, что хребет экономики формируют крупные компании. В Латвии слишком часто говорим только о малых предприятиях, однако именно крупные предприятия способны интегрироваться в глобальные цепочки ценностей и приносить более быстрый рост.

Во-вторых, продуктивность. Здесь у нас очень серьезные проблемы. Зарплаты в течение длительного времени росли быстрее, чем производительность. Ни одна экономика в долгосрочной перспективе этого не выдержит. Мы начинаем терять конкурентоспособность.

В-третьих, автоматизация, цифровизация и искусственный интеллект. И я хочу подчеркнуть - настоящая цифровизация, а не электронизация. Мы часто переносим документ из бумаги в компьютер и называем его оцифровкой. Это не цифровизация.

Искусственный интеллект сейчас называют четвертой промышленной революцией. Если мы сможем использовать его правильно, то выгоды будут огромными", - рассказал политик в интервью nra.lv.