Сегодня на военной базе Национальных вооруженных сил "Лузнава" в Резекненском крае состоится внеочередное заседание Кабинета министров, сообщили в Государственной канцелярии.

Закрытое заседание начнется в 13:00, и его центральной темой будет дальнейшее укрепление безопасности на восточной границе, а также другие актуальные вопросы, затрагивающие Латгальский регион.

Во время заседания министры представят оценку ситуации на восточной границе и внесут предложения по дальнейшему укреплению безопасности, развитию инфраструктуры, доступности общественных услуг и устойчивому развитию региона. В заседании также примут участие руководители приграничных самоуправлений.

Цель выездного заседания - способствовать скоординированным действиям правительства и принятию решений, которые укрепят безопасность и устойчивость восточной границы.

После заседания в 17:40 состоится пресс-конференция, на которой члены правительства проинформируют о принятых решениях и предложениях по развитию региона.