Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия требует, чтобы ЕС поскорее запретил закупки российской нефти 4 429

Политика
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: АЗС
ФОТО: LETA

Латвия, Литва и Эстония хотят, чтобы Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В конце прошлого года государства-члены договорились, что Европейская комиссия вынесет на рассмотрение вопрос о запрете нефти из РФ, но переговоры по этим мерам зашли в тупик после того, как вспышка войны в конце февраля вынудила закрыть Ормузский пролив и вызвала опасения относительно кризиса энергоснабжения.

Как сообщили несколько источников, осведомленных о ходе переговоров, на встрече министров энергетики в пятницу Латвия и другие страны Балтии призвали ЕС вынести на рассмотрение предложения о прекращении импорта, аргументируя это тем, что экспорт российских энергоносителей помогает финансировать войну Кремля в Украине.

По словам этих источников, комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен не прокомментировал эти замечания во время закрытой встречи. Пресс-секретарь отказался от комментариев, но Комиссия обязалась вынести предложение на рассмотрение.

По данным Еврокомиссии, импорт нефти из России составил 2% от общего объема поставок в 2025 году по сравнению с 27% в начале 2022 года.

ЕС договорился о постепенном исключении российского газа из своего энергетического баланса к осени 2027 года.

Однако, по словам чиновников, война в Иране приостановила реализацию этих планов. Предложение о запрете на нефть планировалось вынести 15 апреля, но в марте оно было исключено из предварительной повестки дня Комиссии.

Продвижение запрета может встретить сопротивление со стороны стран, в значительной степени зависимых от российской нефти, таких как Венгрия и Словакия, а также сопротивление со стороны государств-членов, борющихся с высокими ценами на энергоносители.

×
Читайте нас также:
#Эстония #Литва #нефть #Латвия #энергетика #геополитика #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
2
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эвика Силиня.
Изображение к статье: Фото В. Зеленского
Изображение к статье: Забор вдоль границы с Белоруссией
Изображение к статье: Вперед, навстречу приключениям! Фото: Янис Дейнатс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электромагнитные вихри влияют на людей и технику. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Знамя, похожее на символику Третьего Рейха, провисело недолго. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Набор добровольцев
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Боль в колене.
Люблю!
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Иконка видео
Бизнес
7
Изображение к статье: Ассортимент не хуже, чем на заправке. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Электромагнитные вихри влияют на людей и технику. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Знамя, похожее на символику Третьего Рейха, провисело недолго. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Набор добровольцев
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео