Латвия, Литва и Эстония хотят, чтобы Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В конце прошлого года государства-члены договорились, что Европейская комиссия вынесет на рассмотрение вопрос о запрете нефти из РФ, но переговоры по этим мерам зашли в тупик после того, как вспышка войны в конце февраля вынудила закрыть Ормузский пролив и вызвала опасения относительно кризиса энергоснабжения.

Как сообщили несколько источников, осведомленных о ходе переговоров, на встрече министров энергетики в пятницу Латвия и другие страны Балтии призвали ЕС вынести на рассмотрение предложения о прекращении импорта, аргументируя это тем, что экспорт российских энергоносителей помогает финансировать войну Кремля в Украине.

По словам этих источников, комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен не прокомментировал эти замечания во время закрытой встречи. Пресс-секретарь отказался от комментариев, но Комиссия обязалась вынести предложение на рассмотрение.

По данным Еврокомиссии, импорт нефти из России составил 2% от общего объема поставок в 2025 году по сравнению с 27% в начале 2022 года.

ЕС договорился о постепенном исключении российского газа из своего энергетического баланса к осени 2027 года.

Однако, по словам чиновников, война в Иране приостановила реализацию этих планов. Предложение о запрете на нефть планировалось вынести 15 апреля, но в марте оно было исключено из предварительной повестки дня Комиссии.

Продвижение запрета может встретить сопротивление со стороны стран, в значительной степени зависимых от российской нефти, таких как Венгрия и Словакия, а также сопротивление со стороны государств-членов, борющихся с высокими ценами на энергоносители.