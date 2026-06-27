Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министры, на выезд! Правительство соберется на военной базе 0 33

Политика
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства. Фото - Valsts kanceleja

Заседание правительства. Фото - Valsts kanceleja

Заседание Кабинета Министров пройдет в закрытом режиме.

Сегодня рано утром правительство в полном составе отправилось в Латгалию, где в 13.00 и пройдет выездное заседание. Премьер и министры соберутся на военной базе "Lūznava" (Резекненский край) - в повестке дня 9 вопросов, которые будут рассматриваться в закрытом режиме: о принятых решениях премьер сообщить лишь ближе к вечеру.

Почти все заседание будет посвящено обсуждению ситуации в приграничье - отраслевые министры представят свои предложения по развитию региона во всех измерениях: это и стимулирование экономики, и региональное развитие, и улучшение ситуации в сфере образования и здравоохранения, и обеспечение внутренней и внешней безопасности...

В повестке дня лишь один вопрос напрямую не связан с Латгалией или точнее - он касается не только этого региона. Подготовлен проект кадровых изменений в состав межведомственной рабочей группы, созданной еще прошлым правительством для мониторинга ситуации с грядущими выборами.

Вот цели и задачи этой рабочей группы:

координировать обмен информацией о внешнем влиянии в информационной среде Латвии и мероприятия по предотвращению внешнего влияния;

координировать вопросы, связанные с устойчивостью и безопасностью систем информационных технологий, необходимых для проведения выборов в Сейм, от внешнего вторжения в их деятельность;

координировать реализацию единой коммуникационной стратегии по информированию общества о выборах в Сейм и уменьшению угрозы внешнего влияния, в том числе антигосударственных посланий;

сообщить Кабинету министров о готовности вовлеченных структур и мерах по безопасному проведению выборов в Сейм.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #образование #безопасность #военная база #правительство #Латгалия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото В. Зеленского
Изображение к статье: Забор вдоль границы с Белоруссией
Изображение к статье: Вперед, навстречу приключениям! Фото: Янис Дейнатс.
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Глава государства руководил на месте. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Иван Андреевич крупным планом на свадебном экране. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижская дума
Наша Латвия
Изображение к статье: Продукты питания.
Люблю!
Изображение к статье: Глубокий лес
ЧП и криминал
Изображение к статье: Новая энергия Поднебесной. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Глава государства руководил на месте. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Иван Андреевич крупным планом на свадебном экране. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижская дума
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео