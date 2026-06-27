Сегодня рано утром правительство в полном составе отправилось в Латгалию, где в 13.00 и пройдет выездное заседание. Премьер и министры соберутся на военной базе "Lūznava" (Резекненский край) - в повестке дня 9 вопросов, которые будут рассматриваться в закрытом режиме: о принятых решениях премьер сообщить лишь ближе к вечеру.

Почти все заседание будет посвящено обсуждению ситуации в приграничье - отраслевые министры представят свои предложения по развитию региона во всех измерениях: это и стимулирование экономики, и региональное развитие, и улучшение ситуации в сфере образования и здравоохранения, и обеспечение внутренней и внешней безопасности...

В повестке дня лишь один вопрос напрямую не связан с Латгалией или точнее - он касается не только этого региона. Подготовлен проект кадровых изменений в состав межведомственной рабочей группы, созданной еще прошлым правительством для мониторинга ситуации с грядущими выборами.

Вот цели и задачи этой рабочей группы:

координировать обмен информацией о внешнем влиянии в информационной среде Латвии и мероприятия по предотвращению внешнего влияния;

координировать вопросы, связанные с устойчивостью и безопасностью систем информационных технологий, необходимых для проведения выборов в Сейм, от внешнего вторжения в их деятельность;

координировать реализацию единой коммуникационной стратегии по информированию общества о выборах в Сейм и уменьшению угрозы внешнего влияния, в том числе антигосударственных посланий;

сообщить Кабинету министров о готовности вовлеченных структур и мерах по безопасному проведению выборов в Сейм.