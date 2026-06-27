Сцена из спектакля «Гамлет», который идет в Риге на русском языке.
Распоряжение министра культуры Науриса Пунтулиса об исключении русского языка из публичного пространства в учреждениях, находящихся в подчинении Минкульта, не повлияет на содержание репертуара театров, заявила агентству LETA советница министра Агнесе Варпиня.
Она уточнила: если драматургический материал спектакля подготовлен на русском языке, это следует оценивать как оригинал творческого произведения на русском языке, а на это ограничения, устанавливаемые распоряжением, не могут быть отнесены. Во всяком случае в настоящее время.
Как сообщал bb.lv, Пунтулис издал распоряжение об исключении русского языка из публичного пространства для учреждений, подчинённых Минкульту.
Согласно распоряжению, Минкульт, подведомственные учреждения и общества с государственным и муниципальным капиталом должны соблюдать требования по использованию госязыка, не допуская использование русского языка.
Требование должно быть внедрено до 30 июля.
Министерству культуры Латвии подведомствен ряд государственных учреждений, среди которых:
Латвийский национальный культурный центр — занимается организацией Праздника песни и танца, развитием любительского искусства, традиционной культуры и художественного образования.
Национальный киноцентр — реализует государственную политику в области кино, финансирует производство фильмов и представляет латвийское кино за рубежом.
Латвийская национальная библиотека;
Национальный архив Латвии;
Латвийский национальный художественный музей и целый ряд других музеев;
Латвийская академия художеств;
Латвийская академия культуры;
Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витолса.
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