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Минкульт Лавии дал заднюю и разрешил подведомственным учреждениям публично выражаться по-русски 1 429

Политика
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сцена из спектакля «Гамлет», который идет в Риге на русском языке.

Сцена из спектакля «Гамлет», который идет в Риге на русском языке.

ФОТО: пресс-фото

Распоряжение министра культуры Науриса Пунтулиса об исключении русского языка из публичного пространства в учреждениях, находящихся в подчинении Минкульта, не повлияет на содержание репертуара театров, заявила агентству LETA советница министра Агнесе Варпиня.

Она уточнила: если драматургический материал спектакля подготовлен на русском языке, это следует оценивать как оригинал творческого произведения на русском языке, а на это ограничения, устанавливаемые распоряжением, не могут быть отнесены. Во всяком случае в настоящее время.

Как сообщал bb.lv, Пунтулис издал распоряжение об исключении русского языка из публичного пространства для учреждений, подчинённых Минкульту.

Согласно распоряжению, Минкульт, подведомственные учреждения и общества с государственным и муниципальным капиталом должны соблюдать требования по использованию госязыка, не допуская использование русского языка.

Требование должно быть внедрено до 30 июля.

Министерству культуры Латвии подведомствен ряд государственных учреждений, среди которых:

Латвийский национальный культурный центр — занимается организацией Праздника песни и танца, развитием любительского искусства, традиционной культуры и художественного образования.

Национальный киноцентр — реализует государственную политику в области кино, финансирует производство фильмов и представляет латвийское кино за рубежом.

Латвийская национальная библиотека;

Национальный архив Латвии;

Латвийский национальный художественный музей и целый ряд других музеев;

Латвийская академия художеств;

Латвийская академия культуры;

Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витолса.

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#русский язык #Латвия #язык #театр #культура #министерство культуры #министр культуры #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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