В эти дни Эдгар Ринкевич отметил трехлетие пребывания на посту главы государства. Отметил весьма символично и громко, решив вернуть Сейму политически очень чувствительный Закон об иммиграции.

Угодил всем политикам

В какой-то степени этот закон еще важнее, чем Закон о гражданстве, поскольку затрагивает не только политику и идеологию, определяя в какой-то степени и будущий этнический состав населения, но и финансовую сферу. Вообще принимать этот закон в преддверии выборов было не очень умно, особенно учитывая, что законопроект поступил в нынешний Сейм… еще в ноябре 2022-го года, то есть в момент начала полномочий парламента этого созыва.

Но вернемся все-таки к Ринкевичу и его решению, фактически приуроченному к трехлетию пребывания в должности главы государства. Принятый Сеймом в середине июня Закон об иммиграции не устраивал ни правых, ни левых, ни националистов, ни центристов. Ведь этот закон, с одной стороны, позволял привлекать иностранных инвесторов, но с другой — лишал страну возможности заработать «на пустом месте», а именно: предлагать ВНЖ за покупку недвижимости.

В итоге президент проявил политическую мудрость — не стал провозглашать закон, позволив депутатам все-таки исправить наспех принятый перед летними каникулами документ.

Этим Ринкевич снова умудрился угодить всем политическим силам – и сторонникам жесткой миграционной политики, в том числе и в отношении состоятельных иммигрантов, и сторонникам привлечения богатых граждан третьих стран.

Законотворец-рекордсмен

Вообще все эти три года Ринкевич, вопреки прогнозам, был очень активен именно в законодательной сфере, хотя, с учетом его предыдущей карьеры (он более 11 лет возглавлял МИД) можно было ожидать от нынешнего президента именно бурной деятельности на международной арене.

Нынешний президент внес в Сейм 18 законопроектов и поправок в законы. Таким образом, он в законодательной сфере уже сейчас сделал больше, чем два его предшественника на посту президента – Раймондс Вейонис и Эгилс Левитс – вместе взятые!

Примечательно, что большинство инициатив Ринкевича нынешний Сейм поддержал, однако одну политически «опасную» идею главы государства депутаты решили «поставить на паузу» или точнее – фактически похоронить, поскольку едва ли в сентябре, за месяц до выборов, парламентарии успеют принять этот законопроект Ринкевича. Речь идет о его инициативе по упрощению (облегчению) процедуры запуска референдума.

Как известно, начиная с 2013-го года, референдумы в Латвии были фактически уничтожены, поскольку собрать на начальном этапе порядка 152 тысяч подписей граждан ЛР практически невозможно.

Сколько латвийцев поддерживают Ринкевича?

Социологи SKDS по заказу Латвийского ТВ провели опрос, дабы выяснить, как оценивают латвийцы деятельность главы государства. В общей сложности 53% респондентов оценивают работу Ринкевича очень хорошо и скорее хорошо.

19,1% опрошенных поставили Ринкевичу оценку «удовлетворительно», а 23,4% латвийцев считают, что президент работает очень плохо или скорее плохо.

Примечательно, что те латвийцы, которые в семье говорят на латышском, в большинстве своем оценивают работу Ринкевича позитивно. А именно: 66% латышскоговорящих респондентов поставили президенту оценку «скорее хорошо» или «очень хорошо».

Среди русскоязычных таких позитивно настроенных по отношению к Ринкевичу респондентов было всего 32%! 40% опрошенных с родным русским языком оценивают деятельность Ринкевича негативно.

Что неудивительно – президент демонстративно не замечает жителей Латвии, для которых русский язык является родным. Ринкевич не поздравляет их с православным Рождеством и Пасхой, на интернет-странице президента исчез русский язык. Кроме того, Ринкевич, прекрасно говорящий по-русски, за последние годы не произнес ни слова на этом языке. По крайней мере публично.

В общем многие нелатыши относятся к Ринкевичу также, как Ринкевич относится к ним – то есть игнорируют друг друга.

Молодежный госдеятель

Если смотреть на результаты опроса с точки зрения возраста респондентов, то особенно позитивно Ринкевича воспринимают молодые люди: 82% опрошенных жителей в возрасте от 18 до 24 лет поставили Ринкевичу позитивную оценку.

Примечательно, что в категории с 45 до 54 лет лишь 38% позитивно оценивают работу главы государства.

Молодежь, очевидно, привлекает активность Ринкевича в соцсетях. В свою очередь симпатии зрелых людей фотками кошечек не привлечешь.

Над схваткой

Особых провалов, а тем более скандалов, за эти три года у Ринкевича не было. Он весьма умело уходил от попыток политиков вовлечь его в какие-то межпартийные разборки, действительно все время находился «над схваткой». И при этом не упускал возможность показать «близость к народу» – вот он беседует простыми жителями провинции, а вот он фотографируется с кошечкой, вот он обедает в простой харчевне в Риге или в каком-нибудь маленьком городке во время своих региональных визитов…

С другой стороны, столь умелые действия Ринкевича на президентском посту продиктованы его биографией — он действительно не случайный человек во власти и большую часть свой карьеры проработал в госуправлении.