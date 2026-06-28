Как известно, еще в начале весны в парламенте прошли бурные дебаты о том, не следует ли лишить латвийского подданства перебравшегося в Москву журналиста и экс-политика Андрея Мамыкина. В связи с этим комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества обратилась в правительство с просьбой рассмотреть правовые аспекты лишения гражданства Латвии человека, который не имеет никакого другого гражданства.

И вот ответ правительства или точнее - МВД, - будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета Министров.

В ответе, как и следовало ожидать, констатировано, что сегодняшнее латвийское законодательство и международные конвенции, обязательные для Латвии, не позволяют лишать гражданства человека, если он не имеет другого гражданства и таким образом становится лицом без гражданства (апатридом).

Теоретически можно было бы отнять гражданство - за нарушение клятвы, - у натурализованного гражданина ЛР. Тогда бы, опять-таки теоретически, - он бы снова мог стать негражданином. Негражданин, согласно латвийского законодательства, это лицо с особым правовым статусом, который отличается от статуса лица без гражданства.

Однако на сегодняшний день законодательство не предусматривает возвращение статуса негражданина. Поэтому в ответном письме МВД парламенту сказано:

"В связи с этим было бы целесообразно узнать, есть ли политическая поддержка дальнейшей дискуссии о введении института денатурализации. В свою очередь, учитывая констатированное в ходе дискуссий по упомянутому концепту, в случае необходимости соответственно должны быть подготовлены поправки к законам «о гражданстве» и «о статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или другого государства».

Очевидно, что такая дискуссия, если и состоится, то уже в следующем Сейме.