Кабинет Министров на своем ближайшем заседании одобрит и направит в Сейм законопроект о ратификации Устава нового банка. Речь идет о международном (натовском) банке обороны, безопасности и устойчивости. Цель банка - инвестиции в развитие оборонной промышленности, инноваций в сфере обороны и безопасности. Главный офис будет находиться в Канаде, а гдавный филиал в Европе - в Люксембурге. Региональные отделения предусмотрены в Латвии и Румынии.

Капитал банка - 100 миллиардов, при этом 20 миллиардов уже вложено, остальные 80 миллиардов планируется привлечь.