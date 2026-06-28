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Будет еще один банк. Но для военных нужд 0 121

Политика
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Надпись Bank

Надпись Bank

Планируемый капитал банка - 100 миллиардов.

Кабинет Министров на своем ближайшем заседании одобрит и направит в Сейм законопроект о ратификации Устава нового банка. Речь идет о международном (натовском) банке обороны, безопасности и устойчивости. Цель банка - инвестиции в развитие оборонной промышленности, инноваций в сфере обороны и безопасности. Главный офис будет находиться в Канаде, а гдавный филиал в Европе - в Люксембурге. Региональные отделения предусмотрены в Латвии и Румынии.

Капитал банка - 100 миллиардов, при этом 20 миллиардов уже вложено, остальные 80 миллиардов планируется привлечь.

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#НАТО #инвестиции #Латвия #банк #безопасность #Канада #оборона #новости #Люксембург
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Эдуард Эльдаров
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