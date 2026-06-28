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«Латвия совершила фатальную ошибку» - Кулбергс 2 487

Политика
Дата публикации: 28.06.2026
tv24
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

На телеканале TV24 в программе Dienas personība премьер-министр Андрис Кулбергс вёл речь о проекте Rail Baltica. Он заявил, что на переговорах эстонские чиновники особенно подчёркивали три существенных вопроса для обеспечения транспортного соединения между странами Балтии. Речь идёт о airBaltic, Rail Baltica и Via Baltica.

Премьер признал, что опасения Эстонии логичны и понятны, так как эти три проекта непосредственным образом затрагивают возможность соединения Эстонии с Европой, но одновременно это и общий вопрос для всех стран Балтии.

Кулбергс подчеркнул, что Rail Baltica - это не тот проект, в котором страны Балтии должны между собой устраивать соревнования: не имеет значения, кто первым построит больше километров или быстрее продвинется вперёд.

Премьер считает, что страны Балтии должны отказаться от ревности друг к другу и конкуренции между собой - гораздо важнее говорить о том, как наиболее эффективно и рационально закончить проект вместе. Только такой подход может дать результат.

При этом Кулбергс признаёт, что проекту изначально была дана неверная установка: он был воспринят как соревнование, а не как общее дело. Премьер открыто сказал коллегам из Эстонии, что Латвия допустила очень тяжёлую стратегическую ошибку: "Латвия потратила около миллиарда евро на строительство двух крупных сооружений, а не на основную трассу. Это фатальная ошибка, допущенная предыдущими правительствами".

Именно из-за этого, считает Кулбергс, Латвия сейчас в реализации проекта отстаёт, и у эстонских коллег есть основания для недовольства. Его самого такая ситуация тоже злит, но с этим наследием нынешнему правительству приходится считаться. В течение следующих месяцев оно должно найти дальнейший рациональный план, как продвинуться вперёд.

Хорошей альтернативы у Латвии, по словам премьера, фактически нет: отменить строительство, заморозить проект или искать другие пути для уклонения - эти сценарии ещё хуже. Поэтому нет другого выхода, как всё же достроить железную дорогу.

Премьер подчёркивает, что этот проект следует воспринимать как стратегический шаг для безопасности, экономики стран Балтии и их интеграции в Европу.

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#Эстония #Латвия #транспорт #строительство #конкуренция #проекты #инфраструктура #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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