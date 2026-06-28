Времени что-то кардинально поменять – по крайней мере до выборов, – у Андриса Кулбергса и его команды просто нет.

Любые серьезные перемены требуют согласований внутри коалиции, с экспертами, с представителями тех отраслей, которые хотят «отреформировать»… Да и Сейм ушел на каникулы — поэтому о принятии каких-то базовых законов до сентября можно забыть. Поэтому премьеру сотоварищи остается только делиться с народом своими «открытиями», резать правду-матку. Ну и принимать незначительные технические решения.

Первым «фестиваль откровений» начал сам глава правительства, заявив, что бюрократия просто съедает драгоценное время, засоряя заседания Кабинета Министров второстепенными техническими вопросами. Но при этом Кулбергс тут же добавил, что… поменять особо он ничего не успеет.

Министры соберутся на базе

А чтобы сделать работу правительства более продуктивной и эффективной, премьер решил проводить заседания Кабмина не один, а минимум два раза в неделю — по вторникам (традиционный день заседаний Кабмина – прим.авт.) и по пятницам. Впрочем, пока в силу занятости самого премьера бесконечными зарубежными визитами выполнить свое обещание Кулбергсу не удалось. И вообще в свете праздников последнее заседание правительства состоялось еще… 16-го июня.

Ближайшее заседание будет специфическим – оно состоится завтра – это будет выездное заседание, посвященное ситуации в приграничных районах. Кабинет Министров в полном составе будет заседать на военной базе Lūznava! В повестке дня – укрепление восточной границы и экономическое развитие региона.

На принятие решений времени нет, но зато можно показать жесткость и умение контролировать «подчиненных» – это избирателям может понравиться. И премьер уже с сегодняшнего дня начнет серию встреч со своими министрами, дабы еще раз обсудить с ними приоритеты и узнать, как они собираются успеть в оставшиеся этому правительству три-четыре месяца эти приоритеты реализовать. На этой неделе Кулбергс вызывает на ковер министра здоровья Хосама Абу Мери и министра образования Илзу Индриксоне.

Госдолг не сокращается

Своими откровениями делится и министр финансов от этого же Объединенного списка Марис Кучинскис. Он фактически признал, что сократить госдолг едва ли в ближайшее время удастся – скорее этот долг продолжит расти, поскольку приходится все время перекредитовывать государственные долговые обязательства. Причем, с учетом повышения ставки рефинансирования, обслуживание госдолга становится все дороже.

Еще одно неприятное откровение от главы минфина — без господдержки airBaltic не обойтись. М. Кучинскис в интервью LETA+ выразил недоумение, зачем в свое время нужно было государству иметь 98% долей капитала в национальной авиакомпании… Однако теперь уже ничего не изменишь и правительство ждет в августе от руководства авиакомпании конкретный бизнес-план. Тогда и станет ясно, в каком размере и каким образом государство должно будет поддержать национальную авиакомпанию.

Строй меняется, а привычки все те же…

Своими откровениями с обществом посредством социальных сетей прямо на праздники поделился советник главы минфина, экономист Гунтарс Витолс. Перед этим он пообщался с руководством госпредприятий и пришел к шокирующему выводу, что эти госпредприятия управляются почти также, как… в советское время!

«Я чуть не вывалился из кресла от тех, чудес, что услышал! Во-первых, руководители госпредприятий упомянули, что общества капитала до сих пор управляются как во времена советских пленумов. Творчество без согласования нельзя, потому что это же анархия – кто-то что-то там подозрительно придумывает! Хочешь расширяться на экспортных рынках? Купить какой-то бизнес еще можешь, а продать только по решению пленума. Если кто-то не знает, то и цену трамвайных билетов определяет у нас Кабинет Министров, как при Советах.

Ну и у нас же суперэффективное управление капитальными обществами. По факту «100 бессмертных» переходят из одного совета в другой. Члены советов по поручению решений пленумов.

Это же все то, что я годами критиковал. И у нашей команды есть конкретное предложение – вынести общества капитала за рамки министерств в Латвийский фонд развития. Это принесет свои плоды, только если в управлении не будет политиков, только профессиональное руководство бизнесом...», – поделился услышанным советник министра финансов.

При этом сам господин Витолс прекрасно понимает, что столь масштабную реформу управления госпредприятиями перед выборами реализовать невозможно. Да и после выборов, похоже, тоже… Ну вряд ли министерства откажутся от «своих» госпредприятий, которые имеют огромный бюджет, и в которые можно трудоустраивать своих людей.

И 42 телефонных звонка

Глядя на политических конкурентов в лице Объединенного списка, своими откровениями решил – причем, прямо на заседании правительства, – поделиться и лидер Союза зеленых и крестьян, министр экономики Виктор Валайнис. Он, правда, нашел бюрократический ужас не в своем министерстве, а в структурах Рижской думы.

«Одна компания должны была всего лишь согласовать тестирование уличного фонаря (это было в Риге). Чтобы прийти к этому решению понадобилось провести три заседания комитета, 9 встреч, 8 визитов на место. Кроме того пришлось привлечь 5 инженеров, отправить 347 писем, провести 42 телефонных разговора и задействовать 45 экспертов», – рассказал глава минэкономики.

Правда, он не сообщил, а как бороться с рижскими бюрократами. Возможно, до выборов на все эти вопросы премьера и его команды мы ответов так и не получим…