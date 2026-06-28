По сравнению с результатами опроса в ноябре 2025 года в мае индекс удовлетворенности жителей работой думы снизился с -0,9 до -4,6. Негативно работу Рижской думы оценивали 46%, позитивно - 43% опрошенных рижан.

Существенно отличается оценка работы думы гражданами и негражданами. Граждане в мае оценивали работу думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Индекс оценки граждан составил +0,1, а неграждане оценили ее на -26,6.

Более позитивно работу думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, с высшим образованием, те, кто в семье говорит в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средне-высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курземском районе и Земгальском предместье.

Более критично работу думы оценивали респонденты в возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Зиемельском районе.

Опрос проводился в мае этого года, в нем участвовали 804 задекларированных в Риге жителя в возрасте от 18 до 75 лет.