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Оценка жителями деятельности Рижской думы ушла в минуса. Но электорат не подвел 1 19

Политика
Дата публикации: 28.06.2026
LETA
Изображение к статье: Рижская дума
ФОТО: LETA

За последние полгода ухудшилась оценка жителями деятельности Рижской думы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу столичной думы.

По сравнению с результатами опроса в ноябре 2025 года в мае индекс удовлетворенности жителей работой думы снизился с -0,9 до -4,6. Негативно работу Рижской думы оценивали 46%, позитивно - 43% опрошенных рижан.

Существенно отличается оценка работы думы гражданами и негражданами. Граждане в мае оценивали работу думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Индекс оценки граждан составил +0,1, а неграждане оценили ее на -26,6.

Более позитивно работу думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, с высшим образованием, те, кто в семье говорит в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средне-высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курземском районе и Земгальском предместье.

Более критично работу думы оценивали респонденты в возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Зиемельском районе.

Опрос проводился в мае этого года, в нем участвовали 804 задекларированных в Риге жителя в возрасте от 18 до 75 лет.

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#образование #гражданство #рижская дума #регионы #язык #доходы #политика #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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