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Производство украинских дронов решили перенести подальше от Риги 5 1327

Политика
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс.

Андрис Кулбергс.

ФОТО: LETA

Премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу понравилось собирать своих министров в Лагалии. «Выездная сессия правительства была отличной идеей», – сообщил он в соцсетях.

На выездном заседании правительства на военной базе в Резекненском крае было принято ряд важных решений.

В частности, министры договорились о размещении совместного латвийско-украинского предприятия по военно-промышленному производству дронов в латгальской приграничной зоне.

Официальная версия: чтобы 1) стимулировать инвестиции в самый бедный регион Латвии, 2) создать хорошо оплачиваемые рабочие места, 3) укрепить местную экономику.

Укрепление экономики не помешает. «Везде слышал одни и те же вопросы — безопасность, резкое падение туризма и необходимая государственная поддержка», – сообщил премьер Латвии Кулбергс после встречи с хозяином гостевого дома «Svilpaunieki», обжарщиками кофе «KUUP», владельцем кебаба «Ausmaņa» и производством «Verems» компании Latvijas Finieris.

Что касается безопасности завода по изготовлению боевых дронов, а также других военных и гражданских объектов, то надо потерпеть всего два месяца. Министр обороны Р.Мелнис пообещал, что антидроновая защите приграничной зоны начнет работать в августе.

Среди других открытий, которые сделал Андрис Кулбергс: создание бомбоубежищ в Латвии полностью провалено. «Было подано 509 проектов, финансируемых при поддержке Евросоюза, но реализован только один», — так премьер охарактеризовал нынешнюю ситуацию.

Но есть и хорошие новости от латвийской армии. «Особая благодарность Национальным вооруженным силам — в военном шатре были установлены кондиционеры. Они спасли нас от настоящей финской сауны и пары полуживых министров», – похвалил военных Андрис Кулбергс.

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#инвестиции #Латвия #производство #безопасность #оборона #военная база #экономика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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