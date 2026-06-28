Премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу понравилось собирать своих министров в Лагалии. «Выездная сессия правительства была отличной идеей», – сообщил он в соцсетях.

На выездном заседании правительства на военной базе в Резекненском крае было принято ряд важных решений.

В частности, министры договорились о размещении совместного латвийско-украинского предприятия по военно-промышленному производству дронов в латгальской приграничной зоне.

Официальная версия: чтобы 1) стимулировать инвестиции в самый бедный регион Латвии, 2) создать хорошо оплачиваемые рабочие места, 3) укрепить местную экономику.

Укрепление экономики не помешает. «Везде слышал одни и те же вопросы — безопасность, резкое падение туризма и необходимая государственная поддержка», – сообщил премьер Латвии Кулбергс после встречи с хозяином гостевого дома «Svilpaunieki», обжарщиками кофе «KUUP», владельцем кебаба «Ausmaņa» и производством «Verems» компании Latvijas Finieris.

Что касается безопасности завода по изготовлению боевых дронов, а также других военных и гражданских объектов, то надо потерпеть всего два месяца. Министр обороны Р.Мелнис пообещал, что антидроновая защите приграничной зоны начнет работать в августе.

Среди других открытий, которые сделал Андрис Кулбергс: создание бомбоубежищ в Латвии полностью провалено. «Было подано 509 проектов, финансируемых при поддержке Евросоюза, но реализован только один», — так премьер охарактеризовал нынешнюю ситуацию.

Но есть и хорошие новости от латвийской армии. «Особая благодарность Национальным вооруженным силам — в военном шатре были установлены кондиционеры. Они спасли нас от настоящей финской сауны и пары полуживых министров», – похвалил военных Андрис Кулбергс.