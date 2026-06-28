Андрис Кулбергс.
Премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу понравилось собирать своих министров в Лагалии. «Выездная сессия правительства была отличной идеей», – сообщил он в соцсетях.
На выездном заседании правительства на военной базе в Резекненском крае было принято ряд важных решений.
В частности, министры договорились о размещении совместного латвийско-украинского предприятия по военно-промышленному производству дронов в латгальской приграничной зоне.
Официальная версия: чтобы 1) стимулировать инвестиции в самый бедный регион Латвии, 2) создать хорошо оплачиваемые рабочие места, 3) укрепить местную экономику.
Укрепление экономики не помешает. «Везде слышал одни и те же вопросы — безопасность, резкое падение туризма и необходимая государственная поддержка», – сообщил премьер Латвии Кулбергс после встречи с хозяином гостевого дома «Svilpaunieki», обжарщиками кофе «KUUP», владельцем кебаба «Ausmaņa» и производством «Verems» компании Latvijas Finieris.
Что касается безопасности завода по изготовлению боевых дронов, а также других военных и гражданских объектов, то надо потерпеть всего два месяца. Министр обороны Р.Мелнис пообещал, что антидроновая защите приграничной зоны начнет работать в августе.
Среди других открытий, которые сделал Андрис Кулбергс: создание бомбоубежищ в Латвии полностью провалено. «Было подано 509 проектов, финансируемых при поддержке Евросоюза, но реализован только один», — так премьер охарактеризовал нынешнюю ситуацию.
Но есть и хорошие новости от латвийской армии. «Особая благодарность Национальным вооруженным силам — в военном шатре были установлены кондиционеры. Они спасли нас от настоящей финской сауны и пары полуживых министров», – похвалил военных Андрис Кулбергс.
Diena Nr. 21 premjera krēslā— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) June 28, 2026
Šodien notika pirmā lielā valdības izbraukuma sēde Lūznavā, Latgales pierobežā.
Rītu sāku, tiekoties ar viesu nama "Svilpaunieki" saimnieku, ģimenes uzņēmumu "KUUP" kafijas grauzdētājiem, "Ausmaņa" kebaba īpašnieku un Latvijas Finiera "Verems"… pic.twitter.com/xNOH5ftAR4
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