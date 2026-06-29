Отгремели салюты празднования в Даугавпилсе, и столица напомнила, кто тут главный. Силовики озвучили претензии к бывшему мэру Резекне, под арестом за подозрение в шпионаже находится экс-депутат Даугавпилса. Оба входят в региональную партию, являющуюся крылом ведущей, по рейтингам, оппозиционной силы страны. Все это явно неспроста…

Тем временем, правительство разработало для Восточного приграничья Латвии (всех краев Латгалии, граничащих с Российской Федерацией) план социально-экономического развития и укрепления безопасности.

Срок выполнения – 2027 год, так что Кабинет Министров Андриса Кулбергса решил ускориться, и собрал в июне совещание по латгальскому вопросу. Тем паче, что ответственное – Министерство умного администрирования и регионального развития возглавил Эдгарс Таварс, партайгеноссе премьера по «Объединенному списку».

Мобильность против контрмобильности

Всего было выработано 59 направлений деятельности; проанализировав их, правительство решило, что 5 уже выполнены полностью, 2 можно отменить без особого ущерба, а по прочим – работу продолжать.

Вот несколько контрольных цифр: в экономике предполагалось создать 1800 новых рабочих мест, что позволило бы уменьшить долю безработных на 20%. Пока что сформировано 518 вакансий – хорошо, но мало.

В сфере демографии, Латгалии предназначалось уменьшить падение численности населения с 2% до 1,5% за год. Не особо амбициозная задача, признаемся. Пока достигнут «минус» 1,7%.

В общем, философия такая: «Цель плана действий – создать в Восточной приграничной зоне программы поддержки инвестиций, интеграции, мобильности и улучшения качества жизни, что приближает экономическую конкурентоспособность регионов к остальным регионам Латвии, стимулируя предпринимательскую деятельность, укрепляя приграничную безопасность и устойчивость населения к кризисам, добиваясь уменьшения разницы регионального валового внутреннего продукта на два процентных пункта. Меры, включенные в план действий, направлены на: 1) укрепление безопасности; 2) экономическое развитие; 3) развитие человеческих ресурсов».

Золотые слова! Но только вот в последнюю пару лет основной упор в регионе делался именно что на контрмобильность – выпуск и складирование в промышленных масштабах железобетонных тетраэдров, призванных остановить танковые колонны супостата. В Латгале сделали 23 таких «парка материалов контрмобильности».

Собственно, и оборонка должна была бы привлечь в Латгалию большие деньги – за счет фондов государства и Евросоюза, планировали влить 283,4 млн евро. На сегодня освоено 130,7 млн евро (для сравнения – в разделе «человеческие ресурсы» – 70,4 млн евро). По части рабочих мест для ВПК написано не особо конкретно – «более 100», относительно выполнения – «не предоставлена информация»…

В центре управляемой катастрофы

Инвестициями в регион считаются «центры управления катастрофами» – объединенные структуры пожарных, неотложки и прочих экстренных служб. Их уже выстроили в Дагде, Илуксте, Даугавпилсе, Ливаны, Виляны; работы ведутся в Алуксне, Прейли и Лудзе; процедура закупки для ведения строительных работ проведена в Балвы, Краславе, Резекне.

Государственная пожарно-спасательная служба оснащена новыми автомобилями, а также контейнерами для оперативной деятельности (жилыми, управления, обеззараживания) и насосами.

Центрами региональной инвестиционной активности должны стать и военные базы – в Лузнаве (Резекненский край) и самом Даугавпилсе. В первом случае самоуправление занято переносом инженерных сетей; государство же массивно строит – казарму, столовую, спортзал, склад. Во втором ведутся работы в транспортном парке.

Еще военные осчастливили Малту – там среднюю школу приспособят для обучения кадетов.

А зачем там КПП?

Одновременно в приграничье идентифицировано 50 убежищ, которые следует переоборудовать на средства Европейского фонда регионального развития (1,8 млн евро).

Ну и, конечно же, святая святых – заборы на границах с РФ и РБ. Оба объекта уже завершены, но нет предела совершенству, и Латгалии поручено продолжать различные работы по укреплению, и даже озеленению. Хотя – сколько леса ради этого сооружения спилили?

Как ни парадоксально, на Востоке все еще ведутся работы по модернизации контрольно-пропускных пунктов (КПП). В Терехово, Гребнево, Патерниеки предполагают вложить 882 тысяч евро. Может быть, власти что-то затевают в связи с ожиданиями «Прекрасной России Будущего», которая будет жить рука об руку с ЕС и НАТО?

Так или иначе, на фоне призывов А.Кулбергса к полному прекращению всех экономических связей с соседями и обрезанию регулярного автобусного сообщения, выглядит сия активность на КПП довольно странно.

Информационное пространство

С завидным упорством центральная власть навязывает региону свои медийные форматы – с начала 2026 года стоит на посту специальная Латгальская редакция Латвийского общественного медиа, предусмотрено 21 штатное место. Заполнить удалось пока 15 – не потому, что по Даугавпилсу и Резекне, где основаны корпункты, нет безработных журналистов, а в силу высоких идейных требований к соискателям. Смотрят буквально под лупой.

Финансирование проекта составило 494 тысячи евро; отдельно – 682 тысячи евро по конкурсу «Латгальский регион» поддержано 12 проектов электронных и печатных СМИ.

В Сейм внесен особый законопроект об учреждении Gors – по-латгальски это «Дух». Выстроенный в «тучные года» дворец культуры в Резекне оказался неподъемным для местного бюджета, в силу своей энергозатратности и низкой окупаемости. Теперь сей чемодан без ручки понесут всей страной – во имя «сплочения общества, единого информационного пространства и укрепления принадлежности общества для достижения целей Латвийского государства».

Так-то оно так, но вот, когда почитаешь в социальных сетях отзывы про «город ватников» и «мало сажают» – кажется, что социальной терапией нужно обращаться как раз не к латгальцам, а к рижанам. Вашему автору особо запомнилось высказывание одной дамочки, приветствовавшей появление «добрых» дронов над Латгалией – ибо ее население, видите ли, недостаточно выступало против Путина и Лукашенко…

Добыча газа

В любом случае, если мы сопоставим вышеприведенные цифры направляемых в военную сферу денег с финансированием экономики Латгалии – 34,5 млн евро, то баланс будет явно не в сторону народного хозяйства. Тем более, что тратят на 20 бизнес-проектов деньги не госбюджета, а Евросоюза.

Разумеется, открытый в Даугавпилсе Восточнолатвийский центр умных технологий и исследований (ALTOP) – это точка роста. С другой стороны, высшим достижением для Резекне предлагается считать пункт ввода в систему газоснабжения биометана, скапливающегося на животноводческих фермах…

Значимый прорывной момент – в соцжилье. Сейчас в Восточном приграничье ремонтируют 227 и строят 57 новых квартир, самоуправления смогут распределить современный фонд в Даугавпилсе (и крае), Резекне (и крае), Прейльском, Ливанском и Балвском краях. Но купить новую квартиру на рынке для желающих связать свою судьбу с Латгалией по-прежнему затруднительно – нет предложения.