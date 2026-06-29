Распоряжение министра культуры Науриса Пунтулиса учреждениям культуры в дальнейшем исключить из публичного пространства русский язык может осложнить работу двух театров. Это целенаправленная политика или просто ошибочное общение? Выяснить это пытались репортеры канала ТВ360.

В указе министра, читаемом на сайте Министерства культуры, говорится, что впредь русский язык не должен быть ни в рекламе учреждений культуры, ни на официальных сайтах, ни в реализуемых ими проектах, ни на проводимых ими международных мероприятиях. Министр обосновывает это необходимостью укрепления латышского языка как единственного государственного: "В стране есть решение Конституционного суда, который четко говорит о самодостаточности русского языка и укреплении латышского. Второй - это все большие попытки российской «мягкой власти» проникнуть и вернуться в творческий мир, спорт и тому подобное ".

Распоряжение касается главным образом двух латвийских театров - Рижского русского театра имени Михаила Чехова и Даугавпилсского театра, так как оба они создают постановки на русском языке. Сейчас на сайтах обоих театров информация о репертуаре, билетах и актерах доступна как на латышском, так и на русском языках.

Театральный критик Зане Радзобе считает, что это заявление не является хорошей новостью для общества: "Оба этих театра по сравнению со всеми другими латвийскими театрами находятся в очень особом положении, потому что они разговаривают с такими людьми, с которыми в культурном пространстве Латвии никто больше не разговаривает. Забота о сохранении латышского языка — вещь абсолютно святая, понятно, что для Нацобъединения это один из центральных вопросов, а для общества в целом это скорее побуждает задуматься об угрозе».

Театральный критик Зане Радзобе обращает внимание на еще одну формулировку, читаемую в заявлении Министерства культуры, - «установленные ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческого произведения на русском языке». Это наводит на мысль, что в дальнейшем на русском языке можно будет ставить только произведения русских авторов, а произведения мировых и латышских драматургов в Рижском русском театре и Даугавпилсском театре ставить на русском языке уже нельзя.

Критик предупреждает - последствия могут быть разрушительными не только для театров, но и для всей культурной отрасли Латвии: "Тогда это означает — снять репертуарные спектакли. Наверное, это заканчивается закрытием театра».

Директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бьорк на приглашение ТВ 360 дать интервью ответила письменно: "Сейчас я должен более детально проанализировать содержание указанного распоряжения, и понять, как это в целом может или не может повлиять на основную деятельность театра имени Чехова - выполнение делегированных государством задач. Когда эта работа будет завершена, тогда и появится публичный комментарий».

В свою очередь председатель правления Даугавпилсского театра Олег Шапошников после встречи с министром культуры ответил: «Мы не видим, как распоряжение министра культуры могло бы каким-то образом повлиять на работу Даугавпилсского театра, поток зрителей или популярность Даугавпилсского театра».

Возможно, распоряжение министра культуры - это не дальновидный политический шаг, а лишь ошибочное общение. Ответов на другие вопросы 360 сообщений от министра культуры Наура Пунтулиса не поступало.