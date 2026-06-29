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Еврокомиссия решила использовать страдания людей из-за жары в политических целях 0 54

Политика
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: жара

Волна жары, обрушившаяся на Европу, демонстрирует необходимость отказаться от лжи климатических скептиков и тех, кто критикует "зеленый курс" ЕС. Об этом заявила The Guardian Тереза Рибера, исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

Рибера заявила, что чиновники должны использовать волну жары, чтобы напомнить: "мы не можем позволить, чтобы нас запугивали и мы молчали" под давлением индустрии ископаемого топлива и её сторонников.

Рибера раскритиковала тех, кто прислушивается к интересам индустрии ископаемого топлива вместо ученых и неравнодушных граждан.

"Это драматическое предупреждение, которое вновь посылает нам природа о том, что означает изменение климатической системы", – сказала она в интервью изданию.

"То, что мы переживаем сегодня (в виде рекордной жары), – это то, что, как мы знали, может произойти, но мы не были достаточно мудры, чтобы устранить первопричины. И до сих пор продолжается жесткая борьба против фактов, науки, подготовки и инвестиций (в чистую энергетику), поэтому мы подводим людей. Нам нужно отвергнуть подобную чепуху, основанную на лжи и противоречащую интересам людей", – добавила Рибера.

Она обвинила "бессмысленную и идеологически мотивированную чепуху", которую распространяют заинтересованные группы, в утверждениях о том, что климатическая политика – в частности, "зелёный курс" ЕС – якобы непопулярна.

"Мне надоело слышать, что "люди больше не поддерживают зеленый курс"… это неправда. Люди хотят чистой воды без загрязнения. Люди хотят дышать чистым воздухом и иметь здоровые экосистемы, а не загрязненную воду, отсутствие возможности выращивать урожай и города, в которых невозможно жить из-за жары", – сказала она.

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#наука #экология #Еврокомиссия #жара #зеленый курс #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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