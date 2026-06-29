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Книги, игрушки, ботинки: Латвия вводит новые санкции против товаров из России и Беларуси 0 204

Политика
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: санкции

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии подготовило поправки к закону, предусматривающие запрет на импорт промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования. Как после заседания правящей коалиции сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Браже, правительство, вероятнее всего, рассмотрит документ уже на следующей неделе, а Сейм — на внеочередном заседании 23 июля.

Поправки предусматривают запрет на ввоз в Латвию определенных промышленных товаров как напрямую из России и Беларуси, так и через третьи страны, если страной происхождения продукции являются эти государства.

При этом транзит через территорию Латвии в другие страны Европейского союза ограничиваться не будет.

Среди первых групп товаров, которые могут попасть под запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. В 2025 году импорт этой продукции из России и Беларуси составил 12,5 млн евро, что соответствует 6,5% импорта этих товарных групп и 0,05% общего объема импорта Латвии.

Цель нового регулирования — снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать дальнейшему разрыву экономических связей с Россией и Беларусью.

В то же время в пояснительной записке признается, что практический эффект запрета может оказаться ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию через другие государства Евросоюза после их выпуска в свободное обращение на едином рынке.

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#импорт #санкции #Латвия #национальная безопасность #экономика #Беларусь #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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