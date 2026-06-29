Министерство иностранных дел (МИД) Латвии подготовило поправки к закону, предусматривающие запрет на импорт промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования. Как после заседания правящей коалиции сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Браже, правительство, вероятнее всего, рассмотрит документ уже на следующей неделе, а Сейм — на внеочередном заседании 23 июля.

Поправки предусматривают запрет на ввоз в Латвию определенных промышленных товаров как напрямую из России и Беларуси, так и через третьи страны, если страной происхождения продукции являются эти государства.

При этом транзит через территорию Латвии в другие страны Европейского союза ограничиваться не будет.

Среди первых групп товаров, которые могут попасть под запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. В 2025 году импорт этой продукции из России и Беларуси составил 12,5 млн евро, что соответствует 6,5% импорта этих товарных групп и 0,05% общего объема импорта Латвии.

Цель нового регулирования — снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать дальнейшему разрыву экономических связей с Россией и Беларусью.

В то же время в пояснительной записке признается, что практический эффект запрета может оказаться ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию через другие государства Евросоюза после их выпуска в свободное обращение на едином рынке.