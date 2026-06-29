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«Кто-то посчитает, что я сумасшедший...» 0 265

Политика
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава

Глава МВД Янис Домбрава

Глава МВД Янис Домбрава опубликовал короткое поздравление самому себе по случаю дня рождения.

Сегодня политику Янису Домбраве стукнуло 38. День рождения он встретил в кресле министра внутренних дел, о чем и напомнил в социальных сетях:

"Новый год жизни начнется - на другой должности, чем прежде.

Сейчас возложена большая ответственность перед государством и народом. Чем качественнее удастся выполнить работу, тем в более безопасной стране мы будем жить.

Часть посчитает, что я сумасшедший, продвигаю многие вещи, потому что это же вызовет противодействие со стороны России, организованной преступности или других заинтересованных сторон. Политик же должен остерегаться противодействия. Хорошо, что сфера внутренних дел полна «сумасшедших» людей, готовых отказаться от взятки, данной пьяным водителем, готовых арестовать убийц и сорвать планы российских спецслужб. Это ответственность перед этими людьми. Это ответственность перед многочисленными сторонниками Национального объединения, которые дали мандат действовать - в создании более сильной, безопасной латышской Латвии. Пока такая возможность будет, я воспользуюсь предоставленными министерством возможностями, чтобы в этом году жизни укрепить нашу страну!"

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#Латвия #преступность #МВД #безопасность #День Рождения #политика
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Эдуард Эльдаров
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