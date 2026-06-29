Работу в правлении ассоциации продолжит Кришс Липшанс, который в настоящее время является внештатным советником Кулбергса по юридическим вопросам.

Изменения в Регистре предприятий зарегистрированы в субботу, 27 июня.

Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавляет Кулбергс, в связи с чем премьер вышел из состава правления Автоассоциации.

Автоассоциация объединяет производителей транспортных средств, компонентов и запчастей для них, уполномоченных автодилеров, авторизованных поставщиков услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.